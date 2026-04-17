Иран разблокировал Ормузский пролив: как это повлияло на цену нефти
В пятницу, 17 апреля, американский лидер Дональд Трамп и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердили разблокирование Ормузского пролива. На фоне этого резко изменились цены на нефть и природный газ в Европе.
Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на сообщение Дональда Трампа и заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.
Разблокирование Ормузского пролива
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что Ормузский пролив освобожден. В то же время он назвал его "иранским".
"Иран только что объявил, что Иранский пролив полностью открыт и готов к полному проходу. Спасибо!", — написал Трамп.
Об освобождении пролива также заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Чиновник отметил, что пролив открыли на весь период перемирия.
"С учетом прекращения огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня, на скоординированном маршруте, как уже объявлено Организацией портов и морского транспорта Исламской Республики Иран", — написал Аракчи.
Что с ценами на нефть и природный газ
На фоне того, что Ормузский пролив был открыт, стоимость нефти и природного газа в Европе резко упала. В частности, фьючерсы на нефть Brent снизились до 90 долларов (3 961 гривна) за баррель на торгах в Лондоне. Это уровень недельной давности.
В то же время цена на нефть West Texas Intermediate снизилась до уровня около 85 долларов (3 741 гривна) за баррель. Также упали цены на европейский эталонный газ на 9,8% до уровня около 38 евро (1 973 гривен) за мегаватт-час.
Стоимость нефти и природного газа упала и на фоне заявлений Трампа о том, что Иран соглашается на уступки в переговорах о прекращении войны на Ближнем Востоке.
Ситуация с Ормузским проливом
Как сообщали Новини.LIVE, Ормузский пролив является сверхважным для мировой энергетики. Через него в среднем за сутки проходило около 20 млн баррелей нефти. Это около 20% мирового потребления жидких углеводородов.
В конце февраля 2026 года Иран начал усиливать действия по блокированию Ормузского пролива на фоне того, как США вместе с Израилем начали военную операцию на Ближнем Востоке. Тогда движение танкеров фактически остановилось.
Дональд Трамп обратился к НАТО, чтобы получить помощь в разблокировании пролива. В то же время страны Европы сначала отказались принимать в этом участие, из-за чего американский лидер угрожал остановить помощь Украине.
Впоследствии Трамп объявил, что Альянс присоединится к разблокированию Ормузского пролива. В частности, Великобритания, по его словам, прислала для этого морские тральщики.
Иран 8 апреля заявил о том, что откроет пролив на время перемирия с Соединенными Штатами Америки. В то же время Дональд Трамп отметил, что он "навсегда" разблокирует Ормузский пролив и такая ситуация больше не повторится.
Читайте Новини.LIVE!