Иран разблокировал Ормузский пролив: как это повлияло на цену нефти

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В пятницу, 17 апреля, американский лидер Дональд Трамп и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердили разблокирование Ормузского пролива. На фоне этого резко изменились цены на нефть и природный газ в Европе.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на сообщение Дональда Трампа и заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.

Разблокирование Ормузского пролива

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что Ормузский пролив освобожден. В то же время он назвал его "иранским".

"Иран только что объявил, что Иранский пролив полностью открыт и готов к полному проходу. Спасибо!", — написал Трамп.

Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Об освобождении пролива также заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Чиновник отметил, что пролив открыли на весь период перемирия.

"С учетом прекращения огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня, на скоординированном маршруте, как уже объявлено Организацией портов и морского транспорта Исламской Республики Иран", — написал Аракчи.

Сообщение Аббаса Аракчи. Фото: скриншот

Что с ценами на нефть и природный газ

На фоне того, что Ормузский пролив был открыт, стоимость нефти и природного газа в Европе резко упала. В частности, фьючерсы на нефть Brent снизились до 90 долларов (3 961 гривна) за баррель на торгах в Лондоне. Это уровень недельной давности.

В то же время цена на нефть West Texas Intermediate снизилась до уровня около 85 долларов (3 741 гривна) за баррель. Также упали цены на европейский эталонный газ на 9,8% до уровня около 38 евро (1 973 гривен) за мегаватт-час.

Стоимость нефти и природного газа упала и на фоне заявлений Трампа о том, что Иран соглашается на уступки в переговорах о прекращении войны на Ближнем Востоке.

Ситуация с Ормузским проливом

Как сообщали Новини.LIVE, Ормузский пролив является сверхважным для мировой энергетики. Через него в среднем за сутки проходило около 20 млн баррелей нефти. Это около 20% мирового потребления жидких углеводородов.

В конце февраля 2026 года Иран начал усиливать действия по блокированию Ормузского пролива на фоне того, как США вместе с Израилем начали военную операцию на Ближнем Востоке. Тогда движение танкеров фактически остановилось.

Дональд Трамп обратился к НАТО, чтобы получить помощь в разблокировании пролива. В то же время страны Европы сначала отказались принимать в этом участие, из-за чего американский лидер угрожал остановить помощь Украине.

Впоследствии Трамп объявил, что Альянс присоединится к разблокированию Ормузского пролива. В частности, Великобритания, по его словам, прислала для этого морские тральщики.

Иран 8 апреля заявил о том, что откроет пролив на время перемирия с Соединенными Штатами Америки. В то же время Дональд Трамп отметил, что он "навсегда" разблокирует Ормузский пролив и такая ситуация больше не повторится.

Ваша пробная версия Premium закончилась