Трамп очікує укласти угоду з Іраном у найближчі "день-два"

Трамп очікує укласти угоду з Іраном у найближчі "день-два"

Дата публікації: 18 квітня 2026 05:00
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявив, що учасники переговорів США та Ірану, ймовірно, зустрінуться вже на цих вихідних. Він очікує, що в найближчі пару діб сторони зможуть досягти угоди про припинення війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Axios, CBS News і Tashim.

Що сказав Трамп про завершення війни з Іраном і не тільки

"Іранці хочуть зустрітися. Вони хочуть укласти угоду. Думаю, зустріч, імовірно, відбудеться у вихідні. Думаю, ми укладемо угоду в найближчі день-два", — заявив Трамп.

Водночас джерела Axios кажуть, що хоча й було досягнуто значного прогресу, і США з Іраном наближаються до мирної угоди з трьох сторінок, однак із критично важливих питань у сторін досі є розбіжності.

Додамо, що Іран 17 квітня оголосив про відкриття Ормузької протоки на час перемир'я. Трамп паралельно говорив про "повне відкриття", але пізніше іранське агентство Tashim опублікувало умови розблокування водного шляху. Там було сказано таке:


  • дозволено рух тільки комерційних суден, але ні вони, ні вантаж - не повинні мати відношення до воюючих країн. Прохід військових кораблів теж заборонений;
  • судна повинні досліджувати виключно за маршрутом, який визначив Іран;
  • рух суден має здійснюватися за погодженням з КВІР;
  • розблокування діє, поки триває припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном;
  • якщо США продовжать морську блокаду Ірану, Ормузьку протоку знову буде закрито.

Повертаючись до заяв Трампа, у коментарі CBS News він сказав, що Іран нібито погодився припинити підтримку "Хезболли" і "ХАМАСу".

Крім того, він додав, що Тегеран погодився припинити збагачення урану і стверджує, що США заберуть іранський збагачений уран (хоча в Ірані цього поки що не підтверджували).

"Наші люди працюватимуть разом з іранцями, щоб отримати це (збагачений уран — Ред.). А потім ми відвеземо це до Сполучених Штатів", — резюмував лідер США.

Як повідомляло Новини.LIVE, після оголошення Трампа та Ірану про відкриття Ормузької протоки, ціни на нафту і природний газ у Європі різко пішли на зниження.

Також додамо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс кілька днів тому говорив, що США та Іран досягають прогресу, однак розвиток діалогу залежить від позиції Тегерана.

Іран війна Дональд Трамп
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
