Главная Новости дня Трамп ожидает заключить сделку с Ираном в ближайшие "день-два"

Трамп ожидает заключить сделку с Ираном в ближайшие "день-два"

Дата публикации 18 апреля 2026 05:00
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорщики США и Ирана, вероятно, встретятся уже на этих выходных. Он ожидает, что в ближайшие пару суток стороны смогут достичь сделки о прекращении войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Axios, CBS News и Tashim.

Что сказал Трамп о завершении войны с Ираном и не только

"Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить сделку. Думаю, встреча, вероятно, состоится в выходные. Думаю, мы заключим сделку в ближайшие день-два", — заявил Трамп.

При этом источники Axios говорят, что хотя и был достигнут значительный прогресс, и США с Ираном приближаются к мирному соглашению из трех страниц, однако по критически важным вопросам у сторон до сих пор разногласия.

Добавим, что Иран 17 апреля объявил об открытии Ормузского пролива на время перемирия. Трамп параллельно говорил о "полном открытии", но позже иранское агентство Tashim опубликовало условия разблокирования водного пути. Там было сказано следующее:

Читайте также:
  • разрешено движение только коммерческих судов, но ни они, ни груз - не должны иметь отношения к воюющим странам. Проход военных кораблей тоже запрещен;
  • суда должны исследовать исключительно по маршруту, который определил Иран;
  • движение судов должно осуществляться по согласованию с КСИР;
  • разблокировка действует, пока продолжается прекращение огня между Израилем и Ливаном;
  • если США продолжат морскую блокаду Ирана, Ормузский пролив снова будет закрыт.

Возвращаясь к заявлениям Трампа, в комментарии CBS News он сказал, что Иран якобы согласился прекратить поддержку "Хезболлы" и "ХАМАСа".

Кроме того он добавил, что Тегеран согласился прекратить обогащение урана и утверждает, что США заберут иранский обогащенный уран (хотя в Иране этого пока не подтверждали).

"Наши люди будут работать вместе с иранцами, чтобы получить это (обогащенный уран — Ред.). А потом мы отвезем это в Соединенные Штаты", — резюмировал лидер США.

Как сообщало Новини.LIVE, после объявления Трампа и Ирана об открытии Ормузского пролива, цены на нефть и природный газ в Европе резко пошли на снижение.

Также добавим, что вице-президент США Джей Ди Вэнс несколько дней назад говорил, что США и Иран достигают прогресса, однако развитие диалога зависит от позиции Тегерана.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
