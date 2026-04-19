КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес

Главная Новости дня Иран обстреливает суда в Ормузском проливе: Трамп пригрозил Тегерану

Иран обстреливает суда в Ормузском проливе: Трамп пригрозил Тегерану

Дата публикации 19 апреля 2026 18:54
Иран обстреливает суда в Ормузском проливе: Трамп пригрозил Тегерану
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на то, что Иран решил открыть огонь в Ормузском проливе. По его словам, это грубое нарушение соглашения. Он пригрозил Ирану уничтожить каждую электростанцию и мост.

Об этом Дональд Трамп сообщил в TrurhSocial в воскресенье, 19 апреля, передает Новини.LIVE.

Реакция Трампа на нарушение прекращения огня в Ормузском проливе

Лидер США подчеркнул, что многие выстрелы Ирана были направлены на французский корабль и грузовое судно из Великобритании.

"Это было не очень приятно, не так ли? Мои представители отправляются в Исламабад, Пакистан — они будут там завтра вечером для проведения переговоров. Иран недавно объявил, что закрывает пролив, что странно, поскольку наша блокада уже его закрыла. Они помогают нам, даже не зная об этом, и именно они теряют из-за закрытого прохода 500 миллионов долларов в день!" — заявил Трамп.

По его словам, Штаты ничего не теряют. Он призвал Тегеран согласиться на мирное соглашение, которое предлагает Вашингтон. В противном случае он пригрозил нанести удары по инфраструктуре Ирана.

"Если нет, Соединенные Штаты собираются выбить каждую отдельную электростанцию, и каждый отдельный город в Иране. Больше никакого господина добряка!" — добавил Трамп.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Что предшествовало

Накануне Reuters писало, что Иран начал обстреливать суда в Ормузском проливе. По меньшей мере речь идет о двух торговых кораблях.

Тегеран открыл огонь после заявлений о восстановлении жесткого военного контроля над акваторией.

По информации источников, иранские военные дополнительно проинформировали суда о введенных ограничениях на движение.

Как писали Новини.LIVE, Корпус стражей Исламской революции объявил о закрытии судоходства в Ормузском проливе и предупредил о жестких действиях в случае нарушения. Ограничения касаются всех судов, следующих в порты, связанные с "израильско-американским альянсом".

А 18 апреля Трамп отмечал, что ожидает достижения соглашения с Ираном в ближайшее время. Кроме того, планируется встреча сторон.

Также 17 апреля в США и Иране подтвердили разблокирование Ормузского пролива, в результате чего цены на нефть и природный газ резко изменились в Европе.

Иран Дональд Трамп Ормузский пролив
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
