Трамп внезапно продлил перемирие с Ираном

Трамп внезапно продлил перемирие с Ираном

Дата публикации 22 апреля 2026 02:23
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил продлить режим прекращения огня с Ираном. При этом блокада Ормузского пролива со стороны США тоже продолжится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Трампа в Truth Social.

Почему Трамп продлил перемирие с Ираном

По словам Трампа, фельдмаршал Асим Мунир и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф попросили США приостановить атаки на Иран до тех пор, пока лидеры и представители этой страны не выработают единое предложение (имеется ввиду, иранское предложение для переговоров). Просьба якобы возникла "ввиду серьезного раскола в Ираном правительстве".

На этом фоне американский лидер решил продлить перемирие, пока Иран не предоставит свое видение.

"Я поручил нашим военным продолжать блокаду и во всех остальных отношениях оставаться в готовности и дееспособными, и, следовательно, продлю прекращение огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры", — написал Трамп.

Добавим, что в этот понедельник-вторник (20-21 апреля) должен был состояться второй раунд переговоров между США и Ираном в Пакистане. Однако встреча по итогу была сорвана, и причиной тому до сих пор остается разная позиция сторон. Судя по публикациям в медиа и заявлением, ключевым вопросом является ядерная программа Тегерана. К слову, этой ночью перемирие между США и Ираном уже истекало, но, как мы уже указали выше, Трамп его продлил.

Как сообщало Новини.LIVE, в пятницу 17 апреля Дональд Трамп сделал много заявлений касаемо Ирана. Он поприветствовал и открытие Ормузского пролива со стороны Ирана, и что Иран согласился на все, и говорил о вероятной встрече на выходных, и даже ожидал, что мирная сделка в эти день-два наконец-то будет заключена.

Однако уже с вечера субботы, 18 апреля, Иран снова закрыл Ормузский пролив, так как США несмотря не вроде как "успешный диалог" через посредников — продолжали блокаду Ормузского пролива, а конкретно — иранских портов и суден связанных с Ираном.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
