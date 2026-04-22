Зеленський: Запаси ППО під загрозою через масовані атаки РФ

Зеленський: Запаси ППО під загрозою через масовані атаки РФ

Дата публікації: 22 квітня 2026 19:31
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна може зіштовхнутися з критичною нестачею протиповітряної оборони вже найближчими тижнями на тлі безперервних атак РФ. Водночас країна шукає рішення для посилення захисту неба, зокрема у співпраці з європейськими партнерами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю нідерландській політичній програмі Buitenhof, передає Новини.LIVE.

Зеленський про можливий дефіцит ППО

Глава держави підкреслив, що Україна вже має ефективні засоби для боротьби з дронами, однак ситуація з ракетною загрозою залишається складною.

"У нас є все, щоб знищувати "шахеди", але немає достатньо систем Patriot чи подібних. Ми зможемо це зробити. Ми будемо виробляти. Нам потрібно більше часу. Ми зробимо це самі або з деякими європейцями", — заявив Зеленський.

Президент також пояснив, що рівень забезпечення ППО безпосередньо залежить від інтенсивності атак з боку Росії, які наразі відбуваються майже безперервно. За його словами, саме тому питання посилення протиповітряної оборони залишається одним із ключових для безпеки країни.

Читайте також:

Як раніше писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський обговорив з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес подальшу співпрацю в сфері оборони та розширення програми SAFE.

Крім того, глава держави повідомив, що ЄС працює над розблокуванням допомоги у 90 млрд євро для України та новим пакетом санкцій проти Росії.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
