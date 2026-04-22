Зеленский: Запасы ПВО под угрозой из-за массированных атак РФ

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина может столкнуться с критической нехваткой противовоздушной обороны уже в ближайшие недели на фоне непрекращающихся атак РФ. В то же время страна ищет решения для усиления защиты неба, в частности в сотрудничестве с европейскими партнерами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью нидерландской политической программе Buitenhof, передает Новини.LIVE.

Зеленский о возможном дефиците ПВО

Глава государства подчеркнул, что Украина уже имеет эффективные средства для борьбы с дронами, однако ситуация с ракетной угрозой остается сложной.

"У нас есть все, чтобы уничтожать "Шахеды", но нет достаточно систем Patriot или подобных. Мы сможем это сделать. Мы будем производить. Нам нужно больше времени. Мы сделаем это сами или с некоторыми европейцами", — заявил Зеленский.

Президент также пояснил, что уровень обеспечения ПВО напрямую зависит от интенсивности атак со стороны России, которые сейчас происходят почти непрерывно. По его словам, именно поэтому вопрос усиления противовоздушной обороны остается одним из ключевых для безопасности страны.

Читайте также:

Как ранее писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Испании Маргаритой Роблес дальнейшее сотрудничество в сфере обороны и расширение программы SAFE.

Кроме того, глава государства сообщил, что ЕС работает над разблокированием помощи в 90 млрд евро для Украины и новым пакетом санкций против России.