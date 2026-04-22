Сотрудничество и ракеты: Зеленский поговорил с главой Минобороны Испании

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 18:00
Владимир Зеленский и Маргарита Роблес. Фото: ОПУ

В среду, 22 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. Стороны обсудили оборонное сотрудничество и совместное производство. Также украинский лидер рассказал об актуальной ситуации на фронте.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Зеленський зустрівся з главою Міноборони Іспанії 22 квітня
Зеленский вручил Роблес орден княгини Ольги III степени. Фото: ОПУ

Сегодня, 22 апреля, во время встречи с министром обороны Испании Маргаритой Роблес, глава государства поблагодарил Испанию, премьер-министра Педро Санчеса и испанский народ за поддержку Украины с начала полномасштабной войны. Он также напомнил о недавнем визите в Испанию, который дал конкретные договоренности.

Во время переговоров Зеленский отметил важность реализации достигнутых соглашений и развития совместных проектов. В частности, он отметил интерес Украины к сотрудничеству в сфере новейших технологий и ожидания поставки радаров.

"Очень верю, что все наши договоренности реализуются в ближайшее время. Безусловно, мы заинтересованы в копродукции новейших технологий вместе с Испанией. Наша группа была в Испании относительно наших договоренностей по радарам — мы очень ожидаем эти поступления в Украину и хотим все это проверить в боевых условиях", — сказал украинский лидер.

Отдельное внимание стороны уделили укреплению противовоздушной обороны и расширению программы SAFE. Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на появление новых совместных продуктов в рамках этой инициативы.

Также Зеленский поблагодарил Испанию за предоставленные ракеты к системам Hawk и Patriot, отметив, что такое вооружение является критически важным для защиты энергетической инфраструктуры от российских атак.

Министр обороны Испании, в свою очередь, заверила в продолжении поддержки Украины и отметила улучшение ситуации.

"Мы знаем положение дел, поскольку у меня была встреча с министром обороны Украины. Я слежу за ситуацией. Сейчас я могу сказать, что ситуация улучшилась. Как вы знаете, мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь вашей ПВО", — подчеркнула Роблес.

В завершение встречи президент отметил Маргариту Роблес орденом княгини Ольги III степени за вклад в развитие сотрудничества между странами, поддержку Украины и ее популяризацию в мире.

null
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 18 марта 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Испании Фелипе VI в Мадриде. Во время аудиенции он поблагодарил за поддержку Украины и помощь украинцам, пострадавшим от войны. Встреча состоялась в королевской резиденции Сарсуэла.

Новини.LIVE также писали, что в марте этого года Украина и Испания подписали ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве в оборонной, экономической и транспортной сферах. Отдельно достигнуты договоренности о взаимодействии в ракетной отрасли и противовоздушной обороне. Также украинские компании заключили несколько соглашений с испанской группой Sener Aerospace & Defence.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
