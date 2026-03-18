Зеленский провел встречу с королем Испании

Зеленский провел встречу с королем Испании

Дата публикации 18 марта 2026 20:22
Владимир Зеленский и король Фелипе VI. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с Королем Испании Фелипе VI в среду, 18 марта. Аудиенция состоялась в королевской резиденции Сарсуэла в Мадриде.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента.

Читайте также:

Во время встречи глава государства поблагодарил монарха за постоянную поддержку Украины и помощь украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны.

"Ценим помощь Испании для наших людей, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны. Спасибо Его Величеству и всему испанскому народу за неизменную поддержку Украины на протяжении всех этих лет российской агрессии", — написал Зеленский.

Зустріч Володимира Зеленського з королем Іспанії Феліпе VI 18 березня. Фото: Офіс президента
Владимир Зеленский на встрече с королем Фелипе VI. Фото: Офис президента

Владимир Зеленский прибыл в Мадрид с официальным визитом 18 марта. Во время поездки глава государства встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом и руководством испанской инженерно-технологической группы Sener Aerospace&Defence.

Кроме того, Украина и Испания подписали ряд важных документов. Зеленский и Санчес договорились о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

