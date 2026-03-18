Головна Новини дня Зеленський провів зустріч з королем Іспанії

Зеленський провів зустріч з королем Іспанії

Дата публікації: 18 березня 2026 20:22
Зеленський провів зустріч з королем Іспанії
Володимир Зеленський та король Феліпе VI. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів офіційну зустріч із Королем Іспанії Феліпе VI у середу, 18 березня. Аудієнція відбулася у королівській резиденції Сарсуела в Мадриді.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс президента.

Під час зустрічі глава держави подякував монарху за постійну підтримку України та допомогу українцям, які змушені були залишити свої домівки через війну.

"Цінуємо допомогу Іспанії для наших людей, які були змушені залишити свій дім через війну. Дякую Його Величності та всьому іспанському народові за незмінну підтримку України впродовж усіх цих років російської агресії", — написав Зеленський.

Зустріч Володимира Зеленського з королем Іспанії Феліпе VI 18 березня. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський на зустрічі з королем Феліпе VI. Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський прибув до Мадриду з офіційним візитом 18 березня. Під час поїздки глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та керівництвом іспанської інженерно-технологічної групи Sener Aerospace&Defence.

Крім того, Україна та Іспанія підписали низку важливих документів. Зеленський та Санчес домовилися про співпрацю в сфері оборони та безпеки.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
