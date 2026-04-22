Співпраця та ракети: Зеленський поговорив з главою Міноборони Іспанії

Володимир Зеленський та Маргарита Роблес. Фото: ОПУ

У середу, 22 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Сторони обговорили оборонну співпрацю та спільне виробництво. Також український лідер розповів про актуальну ситуацію на фронті.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Зеленський вручив Роблес орден княгині Ольги ІІІ ступеня. Фото: ОПУ

Сьогодні, 22 квітня, під час зустрічі із міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес, глава держави подякував Іспанії, прем’єр-міністру Педро Санчесу та іспанському народу за підтримку України від початку повномасштабної війни. Він також нагадав про нещодавній візит до Іспанії, який дав конкретні домовленості.

Під час переговорів Зеленський наголосив на важливості реалізації досягнутих угод і розвитку спільних проєктів. Зокрема, він відзначив інтерес України до співпраці у сфері новітніх технологій та очікування постачання радарів.

"Дуже вірю, що всі наші домовленості реалізуються найближчим часом. Безумовно, ми зацікавлені в копродукції новітніх технологій разом з Іспанією. Наша група була в Іспанії щодо наших домовленостей щодо радарів — ми дуже очікуємо ці надходження в Україну й хочемо все це перевірити в бойових умовах", — сказав український лідер.

Окрему увагу сторони приділили зміцненню протиповітряної оборони та розширенню програми SAFE. Президент підкреслив, що Україна розраховує на появу нових спільних продуктів у межах цієї ініціативи.

Також Зеленський подякував Іспанії за надані ракети до систем Hawk і Patriot, зазначивши, що таке озброєння є критично важливим для захисту енергетичної інфраструктури від російських атак.

Міністерка оборони Іспанії, своєю чергою, запевнила у продовженні підтримки України та відзначила покращення ситуації.

"Ми знаємо стан справ, оскільки в мене була зустріч із міністром оборони України. Я стежу за ситуацією. Зараз я можу сказати, що ситуація покращилась. Як ви знаєте, ми намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти вашій ППО", — наголосила Роблес.

На завершення зустрічі президент відзначив Маргариту Роблес орденом княгині Ольги ІІІ ступеня за внесок у розвиток співпраці між країнами, підтримку України та її популяризацію у світі.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 18 березня 2026 року Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Іспанії Феліпе VI у Мадриді. Під час аудієнції він подякував за підтримку України та допомогу українцям, які постраждали від війни. Зустріч відбулася в королівській резиденції Сарсуела.

Новини.LIVE також писали, що у березня цього року Україна та Іспанія підписали низку двосторонніх угод про співпрацю в оборонній, економічній і транспортній сферах. Окремо досягнуто домовленостей щодо взаємодії у ракетній галузі та протиповітряній обороні. Також українські компанії уклали кілька угод з іспанською групою Sener Aerospace & Defence.