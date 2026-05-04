Зеленський: технічно Україна готова до переговорів щодо вступу в ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна технічно готова до початку переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. Україна розраховує на швидкий старт переговорного процесу та відкриття всіх необхідних кластерів. Відповідні заяви глава держави зробив під час міжнародних зустрічей у Єревані.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у понеділок, 4 травня.

Зеленський заявив про готовність України до переговорів щодо євроінтеграції

У Єревані, 4 травня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Під час переговорів сторони обговорили євроінтеграцію України, зокрема запуск переговорного процесу за всіма напрямами. Також ішлося про фінансову підтримку ЄС і необхідність якнайшвидшого надходження коштів для підготовки до зими та розвитку оборонних спроможностей.

Коментуючи результати зустрічі, Володимир Зеленський наголосив:

"Із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою обговорили нашу євроінтеграцію. Розраховуємо на відкриття всіх шести переговорних кластерів упродовж цього та наступного місяців. Технічно Україна повністю готова.

Дякую Антоніу за підтримку і за особисті зусилля в розблокуванні фінансового пакета підтримки на 90 мільярдів євро. Важливо, щоб кошти почали надходити якомога швидше і допомогли Україні підготуватися до зими".

Окрему увагу лідери приділили посиленню санкцій проти Росії, зокрема майбутнім обмеженням щодо її тіньового флоту. Крім того, сторони обговорили дипломатичні зусилля для досягнення миру та поточний стан міжнародних переговорів.

Володимир Зеленський та Нікол Пашинян. Фото: ОПУ

Зеленський зустрівся з прем'єром Вірменії: говорили про мир

У Єревані, 4 травня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Це перший візит українського лідера до Вірменії за останні 24 роки.

Сторони обговорили зближення з ЄС, безпекову ситуацію та розвиток двосторонньої співпраці.

Зеленський подякував Пашиняну за запрошення на саміт Європейської політичної спільноти та відзначив високий рівень його організації. Україна, за словами президента, підтримує кроки Вірменії на шляху до євроінтеграції та готова сприяти реалізації відповідних ініціатив.

Під час переговорів лідери також обговорили регіональну безпеку та актуальні виклики. Зеленський поінформував про дипломатичні зусилля України, спрямовані на досягнення справедливого миру.

Окрему увагу приділили економічній співпраці. Президент України запропонував відновити роботу Спільної міжурядової комісії та провести її найближче засідання вже цього року в Києві.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Володимир Зеленський заявляв, що держава розраховує лише на повноправне членство в Європейському Союзі. Він підкреслив, що проміжні або символічні формати інтеграції не відповідають інтересам України та не підтримуються ні владою, ні суспільством. За словами глави держави, Україна заслуговує на повну участь у ЄС, адже фактично захищає європейські цінності ціною людських життів.

Новини.LIVE також писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив, що Україні можливо доведеться піти на територіальні поступки в межах майбутньої мирної угоди з Росією, що потенційно вплине на її євроінтеграцію. Водночас він зазначив, що швидкий вступ України до Європейського Союзу наразі виглядає малоймовірним. За словами Мерца, завершення війни, ймовірно, відбудеться через домовленості, які можуть передбачати зміну контролю над частиною українських територій.