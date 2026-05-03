Головна Новини дня Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти тіньового флоту РФ

Дата публікації: 3 травня 2026 22:37
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення санкцій з боку міжнародних партнерів проти російського тіньового флоту. Саме скоординовані дії союзників можуть суттєво вплинути на обмеження можливостей РФ обходити обмеження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського. 

Санкції проти тіньового флоту РФ

Зеленський наголосив, що Україна активно працює над власними санкційними механізмами і вже демонструє конкретні результати. Водночас ключовим фактором залишається підтримка партнерів.

"Потрібні санкції партнерів. Наприклад, Велика Британія робить це дуже правильно, і нам важливо, щоб вони допомогли й іншим партнерам реагувати відповідно. Зокрема про це сьогодні говоримо з прем'єр-міністром Стармером та іншими партнерами під час візиту до Вірменії", — сказав президент. 

Заява пролунала під час візиту Зеленського до Єревану, де відбувається саміт Європейська політична спільнота. Цей візит став першим за останні 24 роки та збігся з приїздом до Вірменії низки європейських і світових лідерів.

За словами президента, така консолідація міжнародної спільноти є чітким сигналом Росії. Окрім того, він повідомив про заплановану зустріч із прем'єр-міністром Канади Марком Карні, під час якої сторони мають обговорити подальшу координацію дій.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Як писали Новини.LIVE, 30 квітня Зеленський анонсував новий удар по "тіньовому флоту" РФ. Україна активізувала співпрацю з міжнародними партнерами для синхронізації санкційної політики та посилення тиску на Росію.

Днем перед цим президент запровадив санкції проти РФ. Йдеться про осіб, які причетні до викрадення українських дітей, а також судна російського тіньового флоту.

Володимир Зеленський санкції Тіньовий флот РФ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
