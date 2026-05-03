Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти тіньового флоту РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення санкцій з боку міжнародних партнерів проти російського тіньового флоту. Саме скоординовані дії союзників можуть суттєво вплинути на обмеження можливостей РФ обходити обмеження.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.
Зеленський наголосив, що Україна активно працює над власними санкційними механізмами і вже демонструє конкретні результати. Водночас ключовим фактором залишається підтримка партнерів.
"Потрібні санкції партнерів. Наприклад, Велика Британія робить це дуже правильно, і нам важливо, щоб вони допомогли й іншим партнерам реагувати відповідно. Зокрема про це сьогодні говоримо з прем'єр-міністром Стармером та іншими партнерами під час візиту до Вірменії", — сказав президент.
Заява пролунала під час візиту Зеленського до Єревану, де відбувається саміт Європейська політична спільнота. Цей візит став першим за останні 24 роки та збігся з приїздом до Вірменії низки європейських і світових лідерів.
За словами президента, така консолідація міжнародної спільноти є чітким сигналом Росії. Окрім того, він повідомив про заплановану зустріч із прем'єр-міністром Канади Марком Карні, під час якої сторони мають обговорити подальшу координацію дій.
Як писали Новини.LIVE, 30 квітня Зеленський анонсував новий удар по "тіньовому флоту" РФ. Україна активізувала співпрацю з міжнародними партнерами для синхронізації санкційної політики та посилення тиску на Росію.
Днем перед цим президент запровадив санкції проти РФ. Йдеться про осіб, які причетні до викрадення українських дітей, а також судна російського тіньового флоту.