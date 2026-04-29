Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Викрадення дітей та тіньовий флот: Україна ввела санкції проти РФ

Викрадення дітей та тіньовий флот: Україна ввела санкції проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 17:44
Викрадення дітей та тіньовий флот: Україна ввела санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції проти Росії. Йдеться про осіб, які причетні до викрадення українських дітей, а також судна російського тіньового флоту.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на заяву глави держави.

Зеленський ввів у дію нові санкції проти РФ

Глава держави підписав укази про введення у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти Росії. У перший санкційний пакет увійшли 20 фізичних і чотири юридичних особи. Вони причетні до викрадення та вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій.

"Серед цих санкціонованих осіб — функціонери державної системи Росії, колаборанти на тимчасово окупованій території і пропагандисти", — повідомив Зеленський.

Серед тих, хто потрапив під санкції, — голова "Центру морської підготовки "Варяг" Олександр Д'яченко, так званий депутат "Херсонської обласної думи" від партії "Єдина Росія" Ігор Телегін, директорка школи у Вуглегірську Ірина Шетеля та інші особи.

"Притягнення до відповідальності за викрадення українських дітей — один із пріоритетів. Зло не може залишатися безкарним. Також реалізовуємо додаткові обмеження проти тіньового флоту, є цікаві цілі. Це означає і подальші юридичні наслідки на основі санкцій. Нашу роботу цінують партнери", — наголосив радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

У другий санкційний список потрапили 23 морські судна. Росіяни попри санкції використовують їх для експорту нафти й нафтопродуктів. Зокрема, два судна забезпечують перевалку з танкерів льодового класу на танкери тіньового флоту, аби надалі транспортувати нафту та нафтопродукти морем.

Судна ходили як під прапорами Росії, так й третіх країн. Крім того, Зеленський анонсував ще один санкційний пакет "особливої ваги" найближчим часом.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський заявив про вагомі результати атак ЗСУ на російську нафтову інфраструктуру. Зокрема, експортні втрати порту Новоросійськ сягають 38%, а Усть-Луги — 43%.

Також ми писали про те, що глава держави анонсував санкції проти Росії за викрадення та продаж українського зерна. Це сталося на тлі того, як одне з суден із краденою агропродукцією прибуло в порт Ізраїлю.

Володимир Зеленський санкції проти Росії діти Тіньовий флот РФ
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації