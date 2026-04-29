Викрадення дітей та тіньовий флот: Україна ввела санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції проти Росії. Йдеться про осіб, які причетні до викрадення українських дітей, а також судна російського тіньового флоту.

Зеленський ввів у дію нові санкції проти РФ

Глава держави підписав укази про введення у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти Росії. У перший санкційний пакет увійшли 20 фізичних і чотири юридичних особи. Вони причетні до викрадення та вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій.

"Серед цих санкціонованих осіб — функціонери державної системи Росії, колаборанти на тимчасово окупованій території і пропагандисти", — повідомив Зеленський.

Серед тих, хто потрапив під санкції, — голова "Центру морської підготовки "Варяг" Олександр Д'яченко, так званий депутат "Херсонської обласної думи" від партії "Єдина Росія" Ігор Телегін, директорка школи у Вуглегірську Ірина Шетеля та інші особи.

"Притягнення до відповідальності за викрадення українських дітей — один із пріоритетів. Зло не може залишатися безкарним. Також реалізовуємо додаткові обмеження проти тіньового флоту, є цікаві цілі. Це означає і подальші юридичні наслідки на основі санкцій. Нашу роботу цінують партнери", — наголосив радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

У другий санкційний список потрапили 23 морські судна. Росіяни попри санкції використовують їх для експорту нафти й нафтопродуктів. Зокрема, два судна забезпечують перевалку з танкерів льодового класу на танкери тіньового флоту, аби надалі транспортувати нафту та нафтопродукти морем.

Судна ходили як під прапорами Росії, так й третіх країн. Крім того, Зеленський анонсував ще один санкційний пакет "особливої ваги" найближчим часом.

