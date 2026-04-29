Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ втрачає нафтові доходи: Зеленський про результати ударів ЗСУ

РФ втрачає нафтові доходи: Зеленський про результати ударів ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 13:51
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського. Йшлося, зокрема, про результати атак ЗСУ на російську нафтову інфраструктуру.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на заяву глави держави.

Наслідки атак на російську нафтову інфраструктуру

Як зазначив Зеленський, наразі зафіксовано оновлений рівень російських експортних втрат від українських ударів. Зокрема, порт Приморськ — мінус 13% навантаження, Новоросійськ — мінус 38%, Усть-Луга — мінус 43%.

"Вважаємо, що такі внутрішні російські дані можуть бути заниженими. Своєю чергою будемо продовжувати операцію щодо скорочення російських нафтових доходів та обсягів експорту", — зазначив глава держави.

Зеленський назвав втрати РФ через удари по нафтовій інфраструктурі
Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Президент України анонсував потужніші удари по російських НПЗ. За словами Зеленського, наразі ЗСУ нарощують можливості атак на великі відстані. Це має послабити військовий потенціал Росії.

Також ми писали про те, що російський диктатор Володимир Путін уперше відреагував на удари по НПЗ у Туапсе Краснодарського краю. Він заявив, що серйозних загроз нібито "немає". Водночас Путін назвав це "терористичними методами" України.

Володимир Зеленський НПЗ атака
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації