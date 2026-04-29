РФ втрачає нафтові доходи: Зеленський про результати ударів ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського. Йшлося, зокрема, про результати атак ЗСУ на російську нафтову інфраструктуру.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на заяву глави держави.

Наслідки атак на російську нафтову інфраструктуру

Як зазначив Зеленський, наразі зафіксовано оновлений рівень російських експортних втрат від українських ударів. Зокрема, порт Приморськ — мінус 13% навантаження, Новоросійськ — мінус 38%, Усть-Луга — мінус 43%.

"Вважаємо, що такі внутрішні російські дані можуть бути заниженими. Своєю чергою будемо продовжувати операцію щодо скорочення російських нафтових доходів та обсягів експорту", — зазначив глава держави.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Президент України анонсував потужніші удари по російських НПЗ. За словами Зеленського, наразі ЗСУ нарощують можливості атак на великі відстані. Це має послабити військовий потенціал Росії.

Також ми писали про те, що російський диктатор Володимир Путін уперше відреагував на удари по НПЗ у Туапсе Краснодарського краю. Він заявив, що серйозних загроз нібито "немає". Водночас Путін назвав це "терористичними методами" України.