Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Кремль відреагував на удари по НПЗ в Туапсе, але дещо засекретили: ISW

Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 11:02
Пожежа на НПЗ в Туапсе. Фото: росЗМІ

Кремль був змушений офіційно визнати критичні наслідки успішних атак українських дронів на Туапсинський нафтопереробний завод, що сталися 27–28 квітня. Масштаб пошкоджень та розлив нафти виявилися настільки значними, що в ситуацію втрутився особисто Володимир Путін, а в районі підприємства запровадили режим надзвичайного стану.

Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни, повідомляє Новини.LIVE.

В Кремлі засекретили деяку інформацію про наслідки пожежі на НПЗ в Туапсе

Влада Туапсинського муніципального округу офіційно оголосила про запровадження надзвичайного стану. Причиною такого кроку стали не лише руйнування на місцевому нафтопереробному заводі, а й масштабний розлив нафтопродуктів, що виник після вибухів.

Пожежа в Туапсе удар по НПЗ
Дим від пожежі на НПЗ в Туапсе. Фото: соцмережі

Аналітики вказали, що серйозність ситуації підтверджується прямою участю російського диктатора Володимира Путіна, який провів термінову зустріч із очільником МНС Олександром Куренковим. За результатами наради міністр отримав наказ негайно вилетіти до Туапсе для особистого контролю за ліквідацією наслідків. Зазвичай Кремль намагається ігнорувати або применшувати успіхи ЗСУ від застосування українських дронів, проте цього разу значні збитки просто змусили владу відреагувати.

Нафта тече в Туапсе по вулиці
Палаюча нафта тече по вулицях в Туапсе. Фото: кадр з відео

Речник російського президента Дмитро Пєсков також підтвердив факт ураження об'єктів у Туапсе. Водночас він відмовився розголошувати деталі, посилаючись на "засекреченість" інформації про пошкодження. Пєсков вдався до звинувачень на адресу України, заявивши: "Українські удари по російській нафтовій інфраструктурі є подальшою дестабілізацією світових енергетичних ринків".

Експерти зазначають, що Україна системно розширює географію атак, використовуючи вразливість російської протиповітряної оборони та величезну територію тилових районів. Збільшення внутрішнього виробництва ударних безпілотників дозволяє ЗСУ завдавати масованих ударів по стратегічних активах РФ. Очікується, що нафтова галузь агресора залишатиметься пріоритетною ціллю, оскільки це безпосередньо впливає на спроможність Кремля поповнювати військовий бюджет через експорт енергоносіїв.

Новини.LIVE писали раніше, що в Генштабі ЗСУ підтвердили успішну атаку дронами по НПЗ в Туапсе. Внаслідок ударів виникла масштабна пожежа, яку не можуть загасити уже кілька днів. Відомо, що під удар потрапив резервуарний парк.

Це вже не перша атака дронів на НПЗ. Об'єкт потрапляв під удари й раніше. Відомо, що річна перевалка нафти на ньому становить близько 12 млн тонн нафти.

пожежа НПЗ Кремль Росія Туапсе
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації