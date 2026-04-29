Путін уперше відреагував на удари по НПЗ у Туапсе

Глава Кремля Володимир Путін вирішив уперше відреагувати на удари, які відбуваються по НПЗ у Туапсе Краснодарського краю. За його словами, серйозних загроз "немає", але подію він побічно назвав нібито "терористичними методами" України.

Що сказав Путін про атаки на Туапсе

Під час виступу диктатор РФ сказав про зростання "терористичних загроз" і спробував пов'язати удари з діями міжнародних радикальних угруповань. Зокрема не забув згадати своє пропагандистське гасло про "київський режим".

"Ризики терористичних загроз зростають, продовжують свою підривну роботу структури міжнародного тероризму, радикальні та екстремістські угруповання. Крім того, ми знаємо, що і київський режим, і його покровителі перейшли відкрито до терористичних методів", — сказав Путін.

За його словами, так звана "ставка на терор" пов'язана з тим, що армія РФ щодня "просувається на фронті", а Україна нібито не може цьому перешкодити.

Що передувало

Як повідомляло Новини.LIVE, 28 квітня в Генштабі ЗСУ відзвітували, що в ніч на цю дату Сили оборони вразили Туапсинський НПЗ. Причому це вже третя атака поспіль на місто Туапсе за цей місяць.

Також ми писали, що 27 квітня в Генштабі теж відзвітували про поразку нафтопереробних заводів у Туапсе і Ярославлі. Атаки призвели до суттєвих пошкоджень інфраструктури.