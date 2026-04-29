Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Путін уперше відреагував на удари по НПЗ у Туапсе

Путін уперше відреагував на удари по НПЗ у Туапсе

Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 00:41
Путін уперше відреагував на удари по НПЗ у Туапсе
Володимир Путін. Фото: Reuters

Глава Кремля Володимир Путін вирішив уперше відреагувати на удари, які відбуваються по НПЗ у Туапсе Краснодарського краю. За його словами, серйозних загроз "немає", але подію він побічно назвав нібито "терористичними методами" України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Що сказав Путін про атаки на Туапсе

Під час виступу диктатор РФ сказав про зростання "терористичних загроз" і спробував пов'язати удари з діями міжнародних радикальних угруповань. Зокрема не забув згадати своє пропагандистське гасло про "київський режим".

"Ризики терористичних загроз зростають, продовжують свою підривну роботу структури міжнародного тероризму, радикальні та екстремістські угруповання. Крім того, ми знаємо, що і київський режим, і його покровителі перейшли відкрито до терористичних методів", — сказав Путін.

За його словами, так звана "ставка на терор" пов'язана з тим, що армія РФ щодня "просувається на фронті", а Україна нібито не може цьому перешкодити.

Що передувало

Як повідомляло Новини.LIVE, 28 квітня в Генштабі ЗСУ відзвітували, що в ніч на цю дату Сили оборони вразили Туапсинський НПЗ. Причому це вже третя атака поспіль на місто Туапсе за цей місяць.

Також ми писали, що 27 квітня в Генштабі теж відзвітували про поразку нафтопереробних заводів у Туапсе і Ярославлі. Атаки призвели до суттєвих пошкоджень інфраструктури.

володимир путін НПЗ Росія
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації