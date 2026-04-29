Путин впервые отреагировал на удары по НПЗ в Туапсе

Дата публикации 29 апреля 2026 00:41
Владимир Путин. Фото: Reuters

Глава Кремля Владимир Путин решил впервые отреагировать на удары, которые происходят по НПЗ в Туапсе Краснодарского края. По его словам, серьезных угроз "нет", но произошедшее он косвенно назвал якобы "террористическими методами" Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Что сказал Путин об атаках на Туапсе

Во время выступления диктатор РФ сказал о росте "террористических угроз" и попытался связать удары с действиями международных радикальных группировок. В том числе не забыл упомянуть свой пропагандистский лозунг про "киевский режим".

"Риски террористических угроз растут, продолжают свою подрывную работу структуры международного терроризма, радикальные и экстремистские группировки. Кроме того, мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли открыто к террористическим методам", — сказал Путин.

По его словам, так называемая "ставка на террор" связана с тем, что армия РФ ежедневно "продвигается на фронте", а Украина якобы не может этому помешать.

Что предшествовало

Как сообщало Новини.LIVE, 28 апреля в Генштабе ВСУ отчитались, что в ночь на эту дату Силы обороны поразили Туапсинский НПЗ. Причем это уже третья атака подряд на город Туапсе за этот месяц.

Также мы писали, что 27 апреля в Генштабе тоже отчитались о поражении нефтеперерабатывающих заводов в Туапсе и Ярославле. Атаки привели к существенным повреждениям инфраструктуры.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
