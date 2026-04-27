Удары по НПЗ РФ: в Генштабе уточнили последствия атак на Ярославль и Туапсе

Удар по НПЗ в Туапсе.

Силы обороны поразили нефтеперерабатывающие заводы врага в Туапсе и Ярославле. Атаки привели к существенным повреждениям инфраструктуры. Украинские военные продолжат принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Последствия ударов по НПЗ в России

В Генштабе рассказали, что в результате удара 26 апреля по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле подтверждено повреждение установки вакуумной перегонки нефти.

Также установлены результаты поражения в районе Туапсинского НПЗ в Краснодарском крае РФ, которое произошло 20 апреля. Там уничтожено 24 резервуара, еще четыре — повреждены.

"Силы обороны Украины продолжат принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ISW, Украина усиливает удары по тылу РФ. Украинские военные наносят удары как по оккупированным территориям, так и вглубь российской территории — на расстоянии до почти 2 000 километров от границы. Наши военные используют перегруженность систем ПВО врага.

Так, 19 апреля Силы обороны поразили предприятие ОПК "Атлант Аэро" в России. Оно занимается полным циклом создания ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния", а также производит комплектующие к БпЛА "Орион".