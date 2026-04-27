Украина усиливает удары по тылу РФ: ISW объяснил новую тактику

Силы обороны Украины активизируют атаки по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам, используя перегруженность систем противовоздушной обороны РФ. Украинские военные наносят удары как по оккупированным территориям, так и вглубь российской территории — на расстоянии до почти 2 000 километров от границы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле

Аналитики отметили, что Украина все эффективнее использует слабые места российской ПВО, что позволяет поражать стратегические цели, в частности объекты нефтегазового сектора и военную инфраструктуру.

Так, 26 апреля Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении нефтеперерабатывающего завода в российском Ярославле. В результате атаки на объекте вспыхнул пожар. Речь идет о предприятии, которое способно перерабатывать до 15 млн тонн нефти ежегодно и производит бензин, дизель и авиационное топливо.

Геолокационные материалы, обнародованные в тот же день, подтверждают пожар на территории завода. По данным OSINT-сообществ, под удар могла попасть установка первичной переработки сырья.

В ISW отметили, что только за последние две недели украинские силы нанесли не менее десяти ударов по объектам российской нефтегазовой инфраструктуры.

Массированная атака на Севастополь

Также в ночь на 26 апреля украинские силы атаковали военные объекты в оккупированном Севастополе. Под удар попали военно-морская база и аэродром "Бельбек". По предварительным данным, были повреждены большие десантные корабли, разведывательное судно, объекты радиотехнической разведки, а также инфраструктура аэродрома.

Так называемый "глава" оккупированного города Михаил Развожаев признал факт атаки и заявил, что это была одна из самых масштабных воздушных операций по Севастополю. По его словам, в ночь на 26 апреля было зафиксировано не менее 70 беспилотников.

Удары становятся более дальними и интенсивными

В ISW подчеркнули, что с марта Украина системно наращивает дальность и масштаб ударов по российскому тылу. В частности, под атаки уже попадали объекты в Челябинске, который расположен более чем в 1800 км от украинской границы.

Аналитики прогнозируют дальнейшее усиление этой кампании. Среди ключевых факторов — неспособность России быстро усилить ПВО и стремительный рост производства ударных беспилотников в Украине.

Эксперты отмечают, что Украина будет сохранять возможность регулярно наносить точечные и масштабные удары по критической инфраструктуре и военным целям противника в глубоком тылу.

Как писали Новини.LIVE, ранее Силы обороны поразили фрегат РФ, который является носителем "Калибров". Кроме того, под атакой были несколько ключевых нефтебаз в Краснодарском крае.

А 19 апреля украинские военные поразили предприятие оборонно-промышленного комплекса "Атлант Аэро" в российском Таганроге. Оно занимается полным циклом создания ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния".