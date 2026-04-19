В Генштабе подтвердили поражение предприятия ОПК "Атлант Аэро" в России

Дым от взрыва на "Атлант Аэро" в Таганроге. Фото: t.me/exilenova_plus

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 19 апреля нанесли серии ударов по важным объектам российского агрессора как на временно оккупированных территориях, так и непосредственно в России. Так, военные поразили предприятие оборонно-промышленного комплекса "Атлант Аэро" в российском Таганроге.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Поражение предприятия ОПК "Атлант Аэро" в России

В Генштабе рассказали, что этой ночью под удар попало предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ - "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области. В результате этого на объекте возник пожар.

Отмечается, это предприятие занимается полным циклом создания ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния", а также производит комплектующие к БпЛА "Орион". Последний может нести до 250 кг полезной нагрузки, включая разведывательные системы и вооружение.

Военные подчеркивают, что поражение этого объекта должно снизить возможности России по производству беспилотников и, соответственно, ослабить способность врага наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Удары по другим целям РФ

Кроме этого, украинские военные поразили склад боеприпасов вблизи населенного пункта Трудовое в Запорожской области. Также под удары попали склады материально-технических средств противника в районах Мангуша, Тополиного и Мариуполя в Донецкой области, Смелое в Запорожье, а также цистерны с горюче-смазочными материалами возле Новополтавки.

В Генштабе добавили, что продолжается уточнение потерь противника и масштабов нанесенного ущерба.

В то же время уточнены результаты предыдущего удара по нефтеперерабатывающему заводу в районе Туапсе. Там повреждены установка первичной переработки нефти и резервуары, что вызвало возгорание. Также зафиксировано повреждение оборудования нефтеналивных причалов и части инфраструктуры терминала.

"Силы обороны Украины продолжат принимать меры для снижения наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Как сообщали Новини.LIVE, 18 апреля Силы обороны поразили четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли в России. На всех предприятиях вспыхнули сильные пожары.

Кроме того, дроны атаковали НПЗ в Самарской области России. Речь идет о Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Его мощность составляет около 8,8 миллионов тонн продукции в год.