Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Генштабі підтвердили ураження підприємства ОПК "Атлант Аеро" в Росії

У Генштабі підтвердили ураження підприємства ОПК "Атлант Аеро" в Росії

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 13:18
У Генштабі підтвердили ураження підприємства ОПК "Атлант Аеро" в Росії
Дим від вибуху на "Атлант Аеро" в Таганрозі. Фото: t.me/exilenova_plus

Підрозділи Сил оборони України у ніч проти 19 квітня завдали серії ударів по важливих об'єктах російського агресора як на тимчасово окупованих територіях, так і безпосередньо в Росії. Так, військові уразили підприємство оборонно-промислового комплексу "Атлант Аеро" у російському Таганрозі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Генеральному штабі ЗСУ. 

Ураження підприємства ОПК "Атлант Аеро" в Росії

У Генштабі розповіли, що цієї ночі під удар потрапило підприємство оборонно-промислового комплексу РФ — "Атлант Аєро" у Таганрозі Ростовської області. Внаслідок цього на об'єкті виникла пожежа.

Зазначається, це підприємство займається повним циклом створення ударно-розвідувальних безпілотників типу "Молнія", а також виготовляє комплектуючі до БпЛА "Оріон". Останній може нести до 250 кг корисного навантаження, включно з розвідувальними системами та озброєнням.

Військові підкреслюють, що ураження цього об'єкта має знизити можливості Росії з виробництва безпілотників і, відповідно, послабити здатність ворога завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України.

Читайте також:

Удари по інших цілях РФ

Окрім цього, українські військові уразили склад боєприпасів поблизу населеного пункту Трудове в Запорізькій області. Також під удари потрапили склади матеріально-технічних засобів противника в районах Мангуша, Тополиного та Маріуполя на Донеччині, Сміле на Запоріжжі, а також цистерни з паливно-мастильними матеріалами біля Новополтавки.

У Генштабі додали, що триває уточнення втрат противника та масштабів завданих збитків.

Водночас уточнено результати попереднього удару по нафтопереробному заводу в районі Туапсе. Там пошкоджено установку первинної переробки нафти та резервуари, що спричинило займання. Також зафіксовано пошкодження обладнання нафтоналивних причалів і частини інфраструктури термінала.

"Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України", — наголосили у Генштабі ЗСУ. 

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 квітня Сили оборони уразили чотири об'єкти нафтопереробної галузі в Росії. На усіх підприємствах спалахнули сильні пожежі. 

Крім того, дрони атакували НПЗ в Самарській області Росії. Йдеться про Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Його потужність становить близько 8,8 мільйонів тонн продукції на рік. 

вибух Генштаб ЗСУ Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації