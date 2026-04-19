У Генштабі підтвердили ураження підприємства ОПК "Атлант Аеро" в Росії

Дим від вибуху на "Атлант Аеро" в Таганрозі. Фото: t.me/exilenova_plus

Підрозділи Сил оборони України у ніч проти 19 квітня завдали серії ударів по важливих об'єктах російського агресора як на тимчасово окупованих територіях, так і безпосередньо в Росії. Так, військові уразили підприємство оборонно-промислового комплексу "Атлант Аеро" у російському Таганрозі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження підприємства ОПК "Атлант Аеро" в Росії

У Генштабі розповіли, що цієї ночі під удар потрапило підприємство оборонно-промислового комплексу РФ — "Атлант Аєро" у Таганрозі Ростовської області. Внаслідок цього на об'єкті виникла пожежа.

Зазначається, це підприємство займається повним циклом створення ударно-розвідувальних безпілотників типу "Молнія", а також виготовляє комплектуючі до БпЛА "Оріон". Останній може нести до 250 кг корисного навантаження, включно з розвідувальними системами та озброєнням.

Військові підкреслюють, що ураження цього об'єкта має знизити можливості Росії з виробництва безпілотників і, відповідно, послабити здатність ворога завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України.

Удари по інших цілях РФ

Окрім цього, українські військові уразили склад боєприпасів поблизу населеного пункту Трудове в Запорізькій області. Також під удари потрапили склади матеріально-технічних засобів противника в районах Мангуша, Тополиного та Маріуполя на Донеччині, Сміле на Запоріжжі, а також цистерни з паливно-мастильними матеріалами біля Новополтавки.

У Генштабі додали, що триває уточнення втрат противника та масштабів завданих збитків.

Водночас уточнено результати попереднього удару по нафтопереробному заводу в районі Туапсе. Там пошкоджено установку первинної переробки нафти та резервуари, що спричинило займання. Також зафіксовано пошкодження обладнання нафтоналивних причалів і частини інфраструктури термінала.

"Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 квітня Сили оборони уразили чотири об'єкти нафтопереробної галузі в Росії. На усіх підприємствах спалахнули сильні пожежі.

Крім того, дрони атакували НПЗ в Самарській області Росії. Йдеться про Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Його потужність становить близько 8,8 мільйонів тонн продукції на рік.