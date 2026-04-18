Сили оборони уразили чотири об'єкти нафтопереробної галузі в Росії

Дата публікації: 18 квітня 2026 16:21
Пожежа внаслідок атаки. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 18 квітня Сили оборони України завдали ударів по ключових об'єктах нафтопереробної інфраструктури Росії. Внаслідок атаки на низці підприємств спалахнули пожежі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.

На нафтооб'єктах в РФ спалахнули пожежі

Українські військові в межах зниження воєнно-економічного потенціалу РФ уразили одразу чотири важливі об'єкти нафтопереробної галузі країни-агресора.

Зокрема, зафіксовано пожежі на нафтопереробних заводах "Новокуйбишевський" та "Сизранський" у Самарській області, а також на нафтоналивному терміналі "РПК-Высоцк "Лукойл-2"" у Ленінградській області та нафтоперекачувальній станції "Тихорєцк" у Краснодарському краї.

Зазначається, що всі ці об'єкти залучені до забезпечення російських окупаційних військ, зокрема паливом та іншими ресурсами. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Читайте також:
ЗСУ завдали ударі по нафтопереробним об'єктам в РФ
Пожежа на одному з об'єктів після атаки. Фото: Генштаб ЗСУ

Окрім цього, українські сили уразили низку складів пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованих територіях України, зокрема поблизу Маріуполя.

Також удари були спрямовані по місцях розташування ремонтних підрозділів російської армії в районах населених пунктів Мангуш, Токмак та Графське.

У Силах оборони наголошують, що такі дії спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Росії та примушення її до припинення збройної агресії проти України.

Як раніше писали Новини.LIVE, Сили оборони України провели серію успішних ударів по військовій інфраструктурі РФ. Зокрема, було знищено склад десантних катерів у Криму, уражено логістичні вузли на Донбасі, а також виведено з ладу радіолокаційні станції "Небо-М" і "Подльот" на території Росії.

Крім того, Служба безпеки України разом із Силами оборони здійснили чергову атаку по об'єктах у РФ. Цього разу під удар потрапив нафтотермінал у порту Туапсе в Краснодарському краї.

Генштаб ЗСУ Росія атака Сили оборони України
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
