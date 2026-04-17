Знищені радари та склади: ЗСУ розгромили рідкісну техніку росіян

РЛС "Подлет". Фото: росЗМІ

Сили оборони України здійснили масштабну серію з успішних атак на російську військову інфраструктуру. Вдалося знищити склад десантних катерів у Криму, логістичні вузли на Донбасі та цінні радіолокаційні станції "Небо-М" і "Подльот" на території Росії.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Розвідка встановила точні наслідки попередніх спецоперацій на території країни-агресора. Зокрема, 16 квітня 2026 року внаслідок бойової роботи захисники уразили радіолокаційну станцію "Небо-М" у населеному пункті Черновєц Бєлгородської області.

Днем раніше, 15 квітня 2026 року, українські сили дістали російську РЛС "Подльот", розташовану в селі Новомарьєвка Ростовської області. Крім того, надійшло підтвердження про повне знищення ворожої лабораторії з розробки безпілотників поблизу Орлинського на Донеччині, яке відбулося ще 9 квітня 2026 року.

Ворожі об'єкти, які знищили ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби та в ніч на 17 квітня у районі окупованого села Довге Луганської області був розбитий ворожий командно-спостережний пункт. Одночасно українські підрозділи ліквідували центри управління безпілотними апаратами відразу у трьох локаціях: у російському селищі Тьоткіно Курської області, а також у селах Успенівка та Зелене на території Запорізької області.

В окупованому Криму під удар потрапив склад зберігання десантно-штурмових катерів у Чорноморському. У Донецькій області були атаковані ключові ремонтні та транспортні вузли: база обслуговування військової техніки та озброєння в Клинкиному, а також великий логістичний хаб у Мангуші.

Сильні вибухи також пролунали на ворожих складах боєприпасів у Скадовську Херсонської області, Пантелеймонівці на Донеччині та Довжанську Луганської області. Додатково на Луганщині окупанти втратили склади пально-мастильних та матеріально-технічних засобів поблизу Ровеньків і Сабівки відповідно.

Військове командування зазначає, що точні масштаби завданих збитків та кількість знищеного особового складу противника наразі уточнюються.

