Росія маскує військові заводи під медичні підприємства: ГУР

Військова техніка на заводі в Росії. Фото: росЗМІ

Українська розвідка ідентифікувала десятки заводів і конструкторських бюро корпорації "Ростєх", які працюють на воєнну машину Кремля через холдинг "Швабе". Як з'ясували в ГУР, 30 із цих підприємств досі не перебувають під обмеженнями, хоча саме вони виготовляють деталі для комплексів "Іскандер", тепловізори та дрони. Для прикриття вони маскуються під виробників медичної техніки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланнями на дані від розвідки, які оприлюднили на проєкті War&Sanctions.

Росія обходить санкції маскуючи воєнні заводи під медпідприємства

Цього разу в центрі уваги опинився холдинг "Швабе", що входить до складу держкорпорації "Ростєх". Попри офіційне позиціювання як виробника медичної продукції, по суті вони є великим постачальником військових технологій.

Зокрема, підприємства холдингу створюють прицільні системи для бронетехніки та авіації, розвідувальні й ударні БпЛА, а також складні компоненти для балістичних ракет і артилерійських боєприпасів "Краснополь-М2".

Перелік пов'язаних підприємств. Фото: скриншот

За даними порталу War&Sanctions, до складу "Швабе" входять 48 організацій, включаючи іноземні активи в Китаї (SHVABE OPTO-ELECTRONICS CO., LTD) та Білорусі ("Швабе (Мінськ)").

Таке розгалуження дозволяє агресору отримувати доступ до закордонних технологій та електронної бази. Зараз 30 підприємств холдингу досі не потрапили під санкції жодної країни коаліції. Серед них — московський завод "Сапфір", що постачає фотодіоди для ракет "Іскандер-М", ЦКБ "Фотон", яке спеціалізується на лазерних далекомірах, та АТ "Германій", чия продукція критично важлива для ядерної та радіоелектронної галузей Росії.

Підприємства, які працюють на російський ВПК. Фото: скриншот

"Швабе" став уже восьмим за рахунком підрозділом "Ростєху", чию структуру повністю розсекретило ГУР. Загалом розвідники вже ідентифікували 553 компанії в системі "Ростєху", що працюють на потреби російської армії.

"Цей кейс вкотре підтверджує: у росії відсутній чіткий поділ на цивільне та військове виробництво, а будь-які технологічні підприємства можуть бути інтегровані у воєнну машину агресії. Обмеження їхньої діяльності — необхідна умова для зниження спроможностей рф до ведення війни", — заявили розвідники.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, нещодавно розвідники ГУР дослідили, як Росія вдосконалює дрони в обхід санкцій. Виявилось, що безпілотники типу "Ланцет" та "Скальпель" є деталі з Китаю, США, Швейцарії, Тайваню й не тільки.

Також голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що ГУР провели кілька успішних випробувань ракет в рамках розробки космічної зброї. Вона може допомогти протидіяти російський балістичній ракеті "Орєшнік".