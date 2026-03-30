ГУР: 51 корабель допомагає Росії фінансувати війну та обходити санкції

Нафтовий танкер Deyna. Фото: REUTERS/Manon Cruz

Головне управління розвідки України оприлюднило перелік із 51 судна, які, за даними розвідки, допомагають Росії обходити санкції, вивозити енергоносії та підтримувати фінансування війни проти України таким чином. До списку потрапили нафтові танкери й вантажні судна, що також заходять у закриті порти на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Маріуполь і Керч.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на проєкт від ГУР War&Sanctions.

Росія продовжує дурити США та ЄС й успішно обходить санкції тіньовим флотом

Документований список ГУР містить нафтові танкери та суховантажі, які стали головними інструментами Кремля у підтримці воєнної економіки. Ці судна забезпечують не лише експорт російських енергоносіїв в обхід світових заборон, а й систематично заходять у закриті акваторії тимчасово окупованих територій України.

Перелік суден, які регулярно використовує Росія. Фото: скриншот ГУР

За даними української розвідки, через море Росія системно вивозить не лише нафту, а й українські ресурси, незаконно вивезені з окупованих територій. Ідеться про зерно, руду та вугілля. Для прикриття таких перевезень часто використовують судна під прапорами третіх держав, що ускладнює контроль і дозволяє маскувати справжнє походження вантажів.

Перелік суден, якими Росія переправляє на продаж нафту, зерно та інші товари. Фото: скриншот

Особливу відповідальність у ГУР поклали на капітанів, які свідомо беруть участь у схемах, володіючи повною інформацією про незаконне походження вантажів та реальні маршрути прямування.

У ГУР прямо пов'язують ці морські маршрути з фінансуванням війни. Там зазначають, що експорт викопного палива в обхід санкцій залишається головним джерелом доходів для Росії та Ірану. Окремо в розвідці заявляють, що продаж сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих українських територій дає Москві ресурс не лише для продовження війни, а й для збереження лояльності своїх союзників, зокрема Ірану та Північної Кореї.

Крім того, в ГУР вважають, що тіньовий танкерний флот, а також використання в Арктиці суден без льодового класу створюють ризик екологічної катастрофи. У відомстві наполягають, що йдеться не лише про санкційне порушення, а й про загрозу міжнародній безпеці та довкіллю.

На цьому тлі Україна закликала міжнародну спільноту, зокрема Організацію Об'єднаних Націй і Міжнародну морську організацію, перейти до жорсткіших дій. Київ просить партнерів не обмежуватися загальними заявами, а запровадити додаткові санкції проти суден, компаній та осіб, які причетні до незаконної роботи в окупованих портах і до перевезень, що підтримують російську воєнну економіку.

Серед іншого, що пропонує ГУР є також заборона продажу вживаних танкерів державам, які фактично є власниками тіньового флоту, а також застосування вторинних санкцій до порушників такої заборони.

Тим часом, як повідомляли раніше Новини.LIVE, Дональд Трамп дозволив пом'якшити нафтові санкції проти Росії. Таке рішення там прийняли через загострення нафтової кризи після початку бойових дій на Близькому Сході. Втім у Вашингтоні переконані, що Росія не заробить багато коштів від такого рішення.

На початку березня Володимир Зеленський обговорював з європейськими партнерами можливості змінити законодавство. Зокрема, він пропонував конфісковувати судна, які використовує Росія для обходу санкцій.