Бельгія затримала танкер російського тіньового флоту

Нафтовий танкер тіньвого флоту Росії. Фото: x.com/FranckenTheo

Збройні сили Бельгії за підтримки французького оборонного відомства затримали нафтовий танкер, що належить російському тіньовому флоту. Згодом його конфіскують.

Про це повідомив міністр оборони Бельгії

Тео Франкен у соцмережі X у неділю, 1 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Затримання танкера тіньового флоту Росії

"Протягом останніх кількох годин наші Збройні сили за підтримки французького оборонного відомства захопили нафтовий танкер, що належить російському тіньовому флоту", — зазначив Франкен.

Судно російського тіньового флоту супроводжують до порту Зебрюгге, де його і конфіскують.

Допис Франкена. Фото: скриншот

Як реагують в Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна вітає рішучий крок Бельгії. За його словами, такі дії потрібні, аби позбавити Росію ресурсів для продовження агресії та воєнних злочинів.

Він подякував Бельгії та партнерам з G7, країн Північної Європи та Балтії, які підтримали цю операцію.

"Бельгія вкотре демонструє лідерство у зміцненні безпеки Європи. Ми закликаємо всіх партнерів наслідувати цей приклад, рішуче протидіяти тіньовому флоту Росії за допомогою санкцій і конкретних дій та просувати мир силою", — додав Сибіга.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Російський тіньовий флот

Український лідер Володимир Зеленський закликав Європу повністю відмовитися від російських енергоресурсів. Він наголосив на важливості зупиняти танкери Росії.

Раніше глава держави запровадив санкції проти капітанів тіньового флоту Росії, а також субʼєктів, які обслуговують ВПК ворога.

А речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що судновласники та екіпажі дедалі частіше стикаються з фінансовими й правовими ризиками.