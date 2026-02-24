Зеленський закликав зупинити експорт російського палива до Європи

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російській нафті та газу не місце на європейському ринку. За його словами, зупинка російських танкерів і конфіскація нафти, яку вони перевозять, є цілком можливими кроками.

Глава держави повідомив, що разом із лідерами ЄС обговорив необхідні зміни до законодавства Європейського Союзу, які дозволять реалізувати такі рішення та посилити тиск на Росію.

Новина доповнюється...