Україна
Зеленський закликав зупинити експорт нафти і газу РФ до Європи

Зеленський закликав зупинити експорт нафти і газу РФ до Європи

Дата публікації: 24 лютого 2026 17:32
Зеленський закликав зупинити експорт російського палива до Європи
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російській нафті та газу не місце на європейському ринку. За його словами, зупинка російських танкерів і конфіскація нафти, яку вони перевозять, є цілком можливими кроками.

Глава держави повідомив, що разом із лідерами ЄС обговорив необхідні зміни до законодавства Європейського Союзу, які дозволять реалізувати такі рішення та посилити тиск на Росію.

Читайте також:

Новина доповнюється... 

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
