Зеленский призвал Европу отказаться от нефти и газа РФ

Зеленский призвал остановить экспорт российского топлива в Европу
Дата публикации 24 февраля 2026 17:32
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российской нефти и газу не место на европейском рынке. По его словам, остановка российских танкеров и конфискация нефти, которую они перевозят, являются вполне возможными шагами.
Глава государства сообщил, что вместе с лидерами ЕС обсудил необходимые изменения в законодательство Европейского Союза, которые позволят реализовать такие решения и усилить давление на Россию.
