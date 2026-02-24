Видео
Україна
Видео

Зеленский призвал остановить экспорт российского топлива в Европу

Дата публикации 24 февраля 2026 17:32
Зеленский призвал Европу отказаться от нефти и газа РФ
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российской нефти и газу не место на европейском рынке. По его словам, остановка российских танкеров и конфискация нефти, которую они перевозят, являются вполне возможными шагами.

Глава государства сообщил, что вместе с лидерами ЕС обсудил необходимые изменения в законодательство Европейского Союза, которые позволят реализовать такие решения и усилить давление на Россию.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
