Зеленский призвал Европу отказаться от нефти и газа РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российской нефти и газу не место на европейском рынке. По его словам, остановка российских танкеров и конфискация нефти, которую они перевозят, являются вполне возможными шагами.

Глава государства сообщил, что вместе с лидерами ЕС обсудил необходимые изменения в законодательство Европейского Союза, которые позволят реализовать такие решения и усилить давление на Россию.

