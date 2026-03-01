Операция против теневого флота РФ — Бельгия и Франция захватили нефтяной танкер

Нефтяной танкер теневого флота России. Фото: x.com/FranckenTheo

Военные Бельгии при содействии Министерства обороны Франции перехватили нефтяной танкер, который связывают с российским теневым флотом. Судно взято под контроль, а в дальнейшем планируется его конфискация.

Об этом сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети X в воскресенье, 1 марта, передает Новини.LIVE.

Задержание танкера теневого флота России

"В течение последних нескольких часов наши Вооруженные силы при поддержке французского оборонного ведомства захватили нефтяной танкер, принадлежащий российскому теневому флоту", — отметил Франкен.

Судно российского теневого флота сопровождают в порт Зебрюгге, где его и конфискуют.

Пост Франкена. Фото: скриншот

Как реагируют в Украине

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина приветствует решительный шаг Бельгии. По его словам, такие действия нужны, чтобы лишить Россию ресурсов для продолжения агрессии и военных преступлений.

Он поблагодарил Бельгию и партнеров из G7, стран Северной Европы и Балтии, которые поддержали эту операцию.

"Бельгия в очередной раз демонстрирует лидерство в укреплении безопасности Европы. Мы призываем всех партнеров последовать этому примеру, решительно противодействовать теневому флоту России с помощью санкций и конкретных действий и продвигать мир силой", — добавил Сибига.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Российский теневой флот

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Европу полностью отказаться от российских энергоресурсов. Он отметил важность останавливать танкеры России.

Ранее глава государства ввел санкции против капитанов теневого флота России, а также субъектов, которые обслуживают ВПК врага.

А спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что судовладельцы и экипажи все чаще сталкиваются с финансовыми и правовыми рисками.