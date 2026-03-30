ГУР: 51 корабль помогает России финансировать войну и обходить санкции

Нефтяной танкер Deyna. Фото: REUTERS/Manon Cruz

Главное управление разведки Украины обнародовало перечень из 51 судна, которые, по данным разведки, помогают России обходить санкции, вывозить энергоносители и поддерживать финансирование войны против Украины таким образом. В список попали нефтяные танкеры и грузовые суда, которые также заходят в закрытые порты на временно оккупированных территориях, в частности в Мариуполь и Керчь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на проект от ГУР War&Sanctions.

Россия продолжает обманывать США и ЕС и успешно обходит санкции теневым флотом

Документированный список ГУР содержит нефтяные танкеры и сухогрузы, которые стали главными инструментами Кремля в поддержке военной экономики. Эти суда обеспечивают не только экспорт российских энергоносителей в обход мировых запретов, но и систематически заходят в закрытые акватории временно оккупированных территорий Украины.

Перечень судов, которые регулярно использует Россия. Фото: скриншот ГУР

По данным украинской разведки, через море Россия системно вывозит не только нефть, но и украинские ресурсы, незаконно вывезенные с оккупированных территорий. Речь идет о зерне, руде и угле. Для прикрытия таких перевозок часто используют суда под флагами третьих государств, что затрудняет контроль и позволяет маскировать истинное происхождение грузов.

Перечень судов, которыми Россия переправляет на продажу нефть, зерно и другие товары. Фото: скриншот

Особую ответственность в ГУР возложили на капитанов, которые сознательно участвуют в схемах, обладая полной информацией о незаконном происхождении грузов и реальных маршрутах следования.

В ГУР прямо связывают эти морские маршруты с финансированием войны. Там отмечают, что экспорт ископаемого топлива в обход санкций остается главным источником доходов для России и Ирана. Отдельно в разведке заявляют, что продажа сельскохозяйственной продукции с временно оккупированных украинских территорий дает Москве ресурс не только для продолжения войны, но и для сохранения лояльности своих союзников, в частности Ирана и Северной Кореи.

Кроме того, в ГУР считают, что теневой танкерный флот, а также использование в Арктике судов без ледового класса создают риск экологической катастрофы. В ведомстве настаивают, что речь идет не только о санкционном нарушении, но и об угрозе международной безопасности и окружающей среде.

На этом фоне Украина призвала международное сообщество, в частности Организацию Объединенных Наций и Международную морскую организацию, перейти к более жестким действиям. Киев просит партнеров не ограничиваться общими заявлениями, а ввести дополнительные санкции против судов, компаний и лиц, причастных к незаконной работе в оккупированных портах и к перевозкам, которые поддерживают российскую военную экономику.

Среди прочего, что предлагает ГУР также запрет продажи подержанных танкеров государствам, которые фактически являются владельцами теневого флота, а также применение вторичных санкций к нарушителям такого запрета.

Между тем, как сообщали ранее Новини.LIVE, Дональд Трамп разрешил смягчить нефтяные санкции против России. Такое решение там приняли из-за обострения нефтяного кризиса после начала боевых действий на Ближнем Востоке. Впрочем в Вашингтоне убеждены, что Россия не заработает много средств от такого решения.

В начале марта Владимир Зеленский обсуждал с европейскими партнерами возможности изменить законодательство. В частности, он предлагал конфисковывать суда, которые использует Россия для обхода санкций.