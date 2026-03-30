Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
ГУР: 51 корабль помогает России финансировать войну и обходить санкции

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 13:03
Нефтяной танкер Deyna. Фото: REUTERS/Manon Cruz

Главное управление разведки Украины обнародовало перечень из 51 судна, которые, по данным разведки, помогают России обходить санкции, вывозить энергоносители и поддерживать финансирование войны против Украины таким образом. В список попали нефтяные танкеры и грузовые суда, которые также заходят в закрытые порты на временно оккупированных территориях, в частности в Мариуполь и Керчь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на проект от ГУР War&Sanctions.

Россия продолжает обманывать США и ЕС и успешно обходит санкции теневым флотом

Документированный список ГУР содержит нефтяные танкеры и сухогрузы, которые стали главными инструментами Кремля в поддержке военной экономики. Эти суда обеспечивают не только экспорт российских энергоносителей в обход мировых запретов, но и систематически заходят в закрытые акватории временно оккупированных территорий Украины.

Перечень судов, которые регулярно использует Россия. Фото: скриншот ГУР

По данным украинской разведки, через море Россия системно вывозит не только нефть, но и украинские ресурсы, незаконно вывезенные с оккупированных территорий. Речь идет о зерне, руде и угле. Для прикрытия таких перевозок часто используют суда под флагами третьих государств, что затрудняет контроль и позволяет маскировать истинное происхождение грузов.

Перечень судов, которыми Россия переправляет на продажу нефть, зерно и другие товары. Фото: скриншот

Особую ответственность в ГУР возложили на капитанов, которые сознательно участвуют в схемах, обладая полной информацией о незаконном происхождении грузов и реальных маршрутах следования.

В ГУР прямо связывают эти морские маршруты с финансированием войны. Там отмечают, что экспорт ископаемого топлива в обход санкций остается главным источником доходов для России и Ирана. Отдельно в разведке заявляют, что продажа сельскохозяйственной продукции с временно оккупированных украинских территорий дает Москве ресурс не только для продолжения войны, но и для сохранения лояльности своих союзников, в частности Ирана и Северной Кореи.

Кроме того, в ГУР считают, что теневой танкерный флот, а также использование в Арктике судов без ледового класса создают риск экологической катастрофы. В ведомстве настаивают, что речь идет не только о санкционном нарушении, но и об угрозе международной безопасности и окружающей среде.

На этом фоне Украина призвала международное сообщество, в частности Организацию Объединенных Наций и Международную морскую организацию, перейти к более жестким действиям. Киев просит партнеров не ограничиваться общими заявлениями, а ввести дополнительные санкции против судов, компаний и лиц, причастных к незаконной работе в оккупированных портах и к перевозкам, которые поддерживают российскую военную экономику.

Среди прочего, что предлагает ГУР также запрет продажи подержанных танкеров государствам, которые фактически являются владельцами теневого флота, а также применение вторичных санкций к нарушителям такого запрета.

Между тем, как сообщали ранее Новини.LIVE, Дональд Трамп разрешил смягчить нефтяные санкции против России. Такое решение там приняли из-за обострения нефтяного кризиса после начала боевых действий на Ближнем Востоке. Впрочем в Вашингтоне убеждены, что Россия не заработает много средств от такого решения.

В начале марта Владимир Зеленский обсуждал с европейскими партнерами возможности изменить законодательство. В частности, он предлагал конфисковывать суда, которые использует Россия для обхода санкций.

санкции ГУР Теневой флот РФ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации