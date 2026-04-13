Протидія Орєшніку: є нові космічні розробки української розвідки

Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: УНІАН

Попри повномасштабну війну, українські фахівці досягли безпрецедентних успіхів у космічній галузі, здійснивши бойові запуски ракет на висоту понад двісті кілометрів. Головне управління розвідки уже успішно випробувало запуск ракети з транспортного літака, що відкриває шлях до створення власного космічного флоту для орбітальної розвідки та знищення балістичних загроз противника на величезних відстанях.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, цитує Новини.LIVE.

Україна успішно протестувала нові види ракет

За його словами, попри поширені стереотипи про занепад вітчизняної аерокосмічної галузі, Україна вже має серйозні позитивні практичні здобутки, реалізовані безпосередньо в умовах повномасштабних бойових дій.

Зокрема, підрозділи Головного управління розвідки під керівництвом Кирила Буданова успішно провели дві унікальні операції з виведення ракетоносіїв у космічний простір з території України. Перший запуск сягнув висоти понад 100 кілометрів, а другий зафіксував рекордні 204 кілометри.

Веніславський наголосив, що це були не просто тестові експерименти, а повноцінні бойові завдання. Завдяки цим запускам держава фактично підтвердила свою здатність протидіяти орбітальним атакам противника на практиці.

Окрім космічних запусків, українські військові вже активно використовують засекречені гіперзвукові ракети, які здатні ефективно вражати цілі на відстані до п'ятисот кілометрів.

Проте справжнім проривом у військових технологіях стало випробування так званого повітряного космодрому. Спеціальна робоча група здійснила запуск ракетоносія з борту транспортного літака на висоті близько восьми тисяч метрів.

"Це було здійснено вперше на території Європейського континенту та вдруге в світовій історії. Першими таке зробили США у середині 70-х років. Але наша висота виведення є рекордною. Ми створили повітряну систему, яка може в короткостроковому майбутньому стати повітряним космодромом. Його можна буде використовувати і для мирних цілей, а також для протидії "Орєшніку"", — пояснив Веніславський.

Запуск із повітря дозволяє суттєво економити енергію ракети, оскільки вона оминає найщільніші нижні шари атмосфери. Це робить польотне завдання значно ефективнішим і збільшує загальну дальність ураження.

"Це унікальні результати роботи нашої групи, якою керує ГУР. Зараз продовжуємо працювати у цьому напрямі", — підсумував Веніславський.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українські розробники уже завершують тестування вітчизняної балістичної ракети FP-7. Вона є аналогом по характеристиках до американської ракети ATACMS, але є значно дешевшою в ціні для виробництва.

Водночас FP-9, як розповідав конструктор компанії "Fire Point" Денис Штілерман, зможе долати відстань на 850 кілометрів. За попередніми оцінками вона буде готова влітку цього року.

Наприкінці жовтня 2025 року стало відомо, що українським військам вдалося знищити одну з пускових установок для ракети "Орєшнік". Операція була тривалий час засекреченою.

Цього року, у січні, росіяни застосували "Орєшнік" по Львівській області. СБУ оприлюднила фотодокази уламків від міжконтинентальної балістчиної ракети.