Українська балістика FP-7 виходить на новий рівень випробувань

Українська оборонна компанія Fire Point заявила про перехід до нового етапу випробувань балістичної ракети FP-7, яку її розробники називають дешевшим аналогом американської ATACMS. За словами співзасновника і головного конструктора Дениса Штілермана, перший політ ракети вже відбувся, а далі команда планує перевіряти її в реальних бойових умовах.

Про це Денис Штілерман сказав в інтерв'ю 24 Каналу, яке цитує Новини.LIVE.

Українська Fire Point заявила про нові тести ракети FP-7

У Fire Point стверджують, що FP-7 створюють як українську відповідь ATACMS. За словами Штілермана, за дальністю ця ракета виходить на той самий рівень — до 300 км залежно від маси бойової частини, але коштує приблизно у 2-2,5 раза менше, ніж американський аналог.

Розробник також пояснив, що FP-7 не є повною копією західної ракети. Вона більша за габаритами, запускається з простішої причіпної платформи. Також компанія намагається максимально замикати виробництво на собі від двигунів до систем керування польотом. Винятком залишається бойова частина, яку виготовляють окремо під замовлення.

Окремо в інтерв'ю йшлося і про FP-9. Це балістична ракета, яку в компанії розглядають для ударів по цілях глибоко на території РФ. За словами Штілермана, цей проєкт розрахований на дальність близько 800-850 км, однак зараз він ще перебуває на стадії випробувань великого двигуна. Водночас, розробники вважають, що далекобійні удари можуть змусити населення Росії реагувати на реалії війни.

"Росія, як я вже казав, це моноцентрична країна, де все сконцентровано в Москві. Маленьке місто, як у Пітері. І те, що відбувається там в Белгороді, в Курську, ніяк не впливає на настрій влади і верхівки. Коли в них будуть їхні маєтники під загрозою, тоді вони будуть щось робити", — висловився Денис Штілерман.

Розробка балістичних ракет розпочалася у вересні 2025 року. Тоді українська компанія Fire Point заявила про початок робіт для створення далекобійної вітчизняної зброї, а саме ракет FP-7 та FP-9.

Водночас у листопаді 2025 року казали, що ракета FP-5 все ще на стадії тестування та модернізації.