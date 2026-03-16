Украинская баллистика FP-7 выходит на новый уровень испытаний

Запуск ракеты. Фото: Denys Shtilierman / X

Украинская оборонная компания Fire Point заявила о переходе к новому этапу испытаний баллистической ракеты FP-7, которую ее разработчики называют более дешевым аналогом американской ATACMS. По словам соучредителя и главного конструктора Дениса Штилермана, первый полет ракеты уже состоялся, а дальше команда планирует проверять ее в реальных боевых условиях.

Об этом Денис Штилерман сказал в интервью 24 Каналу, которое цитирует Новини.LIVE.

В Fire Point утверждают, что FP-7 создают как украинский ответ ATACMS. По словам Штилермана, по дальности эта ракета выходит на тот же уровень - до 300 км в зависимости от массы боевой части, но стоит примерно в 2-2,5 раза меньше, чем американский аналог.

Разработчик также пояснил, что FP-7 не является полной копией западной ракеты. Она больше по габаритам, запускается с более простой прицепной платформы. Также компания старается максимально замыкать производство на себе от двигателей до систем управления полетом. Исключением остается боевая часть, которую изготавливают отдельно под заказ.

Отдельно в интервью речь шла и о FP-9. Это баллистическая ракета, которую в компании рассматривают для ударов по целям глубоко на территории РФ. По словам Штилермана, этот проект рассчитан на дальность около 800-850 км, однако сейчас он еще находится на стадии испытаний большого двигателя. В то же время, разработчики считают, что дальнобойные удары могут заставить население России реагировать на реалии войны.

"Россия, как я уже говорил, это моноцентричная страна, где все сконцентрировано в Москве. Маленький город, как в Питере. И то, что происходит там в Белгороде, в Курске, никак не влияет на настроение власти и верхушки. Когда у них будут их поместья под угрозой, тогда они будут что-то делать", — высказался Денис Штилерман.

Разработка баллистических ракет началась в сентябре 2025 года. Тогда украинская компания Fire Point заявила о начале работ для создания дальнобойного отечественного оружия, а именно ракет FP-7 и FP-9.

В то же время в ноябре 2025 года говорили, что ракета FP-5 все еще на стадии тестирования и модернизации.