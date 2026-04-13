Противодействие Орешнику: есть новые космические разработки украинской разведки

Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Несмотря на полномасштабную войну, украинские специалисты достигли беспрецедентных успехов в космической отрасли, осуществив боевые запуски ракет на высоту более двухсот километров. Главное управление разведки уже успешно испытало запуск ракеты с транспортного самолета, что открывает путь к созданию собственного космического флота для орбитальной разведки и уничтожения баллистических угроз противника на огромных расстояниях.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, цитирует Новини.LIVE.

Украина успешно протестировала новые виды ракет

По его словам, несмотря на распространенные стереотипы об упадке отечественной аэрокосмической отрасли, Украина уже имеет серьезные положительные практические достижения, реализованные непосредственно в условиях полномасштабных боевых действий.

В частности, подразделения Главного управления разведки под руководством Кирилла Буданова успешно провели две уникальные операции по выводу ракетоносителей в космическое пространство с территории Украины. Первый запуск достиг высоты более 100 километров, а второй зафиксировал рекордные 204 километра.

Вениславский отметил, что это были не просто тестовые эксперименты, а полноценные боевые задачи. Благодаря этим запускам государство фактически подтвердило свою способность противодействовать орбитальным атакам противника на практике.

Кроме космических запусков, украинские военные уже активно используют засекреченные гиперзвуковые ракеты, которые способны эффективно поражать цели на расстоянии до пятисот километров.

Однако настоящим прорывом в военных технологиях стало испытание так называемого воздушного космодрома. Специальная рабочая группа осуществила запуск ракетоносителя с борта транспортного самолета на высоте около восьми тысяч метров.

"Это было осуществлено впервые на территории Европейского континента и второй раз в мировой истории. Первыми такое сделали США в середине 70-х годов. Но наша высота вывода является рекордной. Мы создали воздушную систему, которая может в краткосрочном будущем стать воздушным космодромом. Его можно будет использовать и для мирных целей, а также для противодействия "Орешнику", — пояснил Вениславский.

Запуск с воздуха позволяет существенно экономить энергию ракеты, поскольку она обходит самые плотные нижние слои атмосферы. Это делает полетную задачу значительно эффективнее и увеличивает общую дальность поражения.

"Это уникальные результаты работы нашей группы, которой руководит ГУР. Сейчас продолжаем работать в этом направлении", — подытожил Вениславский.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские разработчики уже завершают тестирование отечественной баллистической ракеты FP-7. Она является аналогом по характеристикам к американской ракете ATACMS, но значительно дешевле в цене для производства.

В то же время FP-9, как рассказывал конструктор компании "Fire Point" Денис Штилерман, сможет преодолевать расстояние на 850 километров. По предварительным оценкам она будет готова летом этого года.

В конце октября 2025 года стало известно, что украинским войскам удалось уничтожить одну из пусковых установок для ракеты "Орешник". Операция была долгое время засекреченной.

В этом году, в январе, россияне применили "Орешник" по Львовской области. СБУ обнародовала фотодоказательства обломков от межконтинентальной баллистической ракеты.