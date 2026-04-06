ГУР розкрило секрети російського снаряда "Краснополь-М2"

Снаряд Краснополь-М2. Фото: Wikimedia Commons

Українська розвідка оприлюднила детальні дані про логістику та внутрішню будову високоточних 152-мм снарядів "Краснополь-М2", які ворог використовує для прицільних ударів. Аналіз ланцюжків постачання виявив, що російський ВПК продовжує отримувати двигуни для рульових приводів та підривники від заводів, які досі не перебувають під обмеженнями країн-партнерів, що дозволяє Кремлю нарощувати випуск керованого озброєння.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від проєкту ГУР War&Sanctions.

З чого виробляють снаряд "Краснополь-М2"

Розвідка надала доступ до віртуальної моделі снаряда та оприлюднила список усіх технологічних складників, які дозволяють агресору вести прицільний вогонь.

Основним розробником цієї зброї є тульське "Конструкторське бюро приладобудування ім. Шипунова", що входить до структури "Ростеху". Лише на початку квітня цей холдинг публічно відзвітував про відправку чергової партії таких снарядів для використання у бойових діях проти України.

3D-модель снаряду "Краснополь-М2". Фото: скриншот

"Краснополь" — це 152-мм осколково-фугасний боєприпас, сумісний із популярними артсистемами ворога: самохідними "Мста-С" і "Акація", а також причіпними гаубицями Д-20 та "Мста-Б".

Головною особливістю снаряда є лазерне наведення на ціль. Підсвітку здійснюють або наземні групи, або безпілотники "Орлан-30" та "Гранат-4".

Повний комплект пострілу складається безпосередньо з керованого снаряда 3ОФ95, спеціального метального заряду та захисної упаковки. Залежно від умов стрільби та модифікації, "Краснополь-М2" здатний вражати об'єкти на відстані понад 20 кілометрів.

За результатами дослідження розвідники встановили 17 російських компаній, які забезпечують серійний випуск цього озброєння. П'ять із цих підприємств досі не включені до санкційних списків жодної з держав-партнерів. Ці заводи постачають ключові деталі: електродвигуни для рульових приводів, елементи лазерних систем наведення та складні підривники бойової частини.

Перелік російських ВПК, які надають запчастини. Фото: скриншот

Заводи, які надають деталі для виробництва. Фото: скриншот

Україна наголошує, що здатність Росії виробляти високоточну зброю напряму залежить від доступу до технологій та безперебійної роботи цих ланцюгів постачання. ГУР системно оприлюднює подібні дані, аби міжнародна спільнота посилила тиск на виявлені підприємства та позбавила Москву технічних можливостей для продовження агресії.

Як уже повідомляли на Новини.LIVE, нещодавно в ГУР показали відео, як українські війська СБС та розвідники завдали нищівного удару по авіації в Криму. Окрім того, внаслідок атаки було знищено засоби РЕБ та ППО.

Також Росія модернізувала дрони типу "Ланцет". Експерти ГУР виявили в них компоненти зі США та Китаю.

В лютому цьогоріч ГУР оприлюднила детальні дані про те, де Росія виготовляє дрони-камікадзе. У цьому задіяне 21 підприємство.