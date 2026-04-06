ГУР раскрыло секреты российского снаряда "Краснополь-М2"

Снаряд Краснополь-М2. Фото: Wikimedia Commons

Украинская разведка обнародовала подробные данные о логистике и внутреннем строении высокоточных 152-мм снарядов "Краснополь-М2", которые враг использует для прицельных ударов. Анализ цепочек поставок выявил, что российский ВПК продолжает получать двигатели для рулевых приводов и взрыватели от заводов, которые до сих пор не находятся под ограничениями стран-партнеров, что позволяет Кремлю наращивать выпуск управляемого вооружения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от проекта ГУР War&Sanctions.

Из чего производят снаряд "Краснополь-М2"

Разведка предоставила доступ к виртуальной модели снаряда и обнародовала список всех технологических составляющих, которые позволяют агрессору вести прицельный огонь.

Основным разработчиком этого оружия является тульское "Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова", входящее в структуру "Ростеха". Только в начале апреля этот холдинг публично отчитался об отправке очередной партии таких снарядов для использования в боевых действиях против Украины.

3D-модель снаряда "Краснополь-М2". Фото: скриншот

"Краснополь" - это 152-мм осколочно-фугасный боеприпас, совместимый с популярными артсистемами врага: самоходными "Мста-С" и "Акация", а также прицепными гаубицами Д-20 и "Мста-Б".

Главной особенностью снаряда является лазерное наведение на цель. Подсветку осуществляют либо наземные группы, либо беспилотники "Орлан-30" и "Гранат-4".

Полный комплект выстрела состоит непосредственно из управляемого снаряда 3ОФ95, специального метательного заряда и защитной упаковки. В зависимости от условий стрельбы и модификации, "Краснополь-М2" способен поражать объекты на расстоянии более 20 километров.

По результатам исследования разведчики установили 17 российских компаний, которые обеспечивают серийный выпуск этого вооружения. Пять из этих предприятий до сих пор не включены в санкционные списки ни одного из государств-партнеров. Эти заводы поставляют ключевые детали: электродвигатели для рулевых приводов, элементы лазерных систем наведения и сложные подрывники боевой части.

Перечень российских ВПК, которые предоставляют запчасти. Фото: скриншот

Заводы, которые предоставляют детали для производства. Фото: скриншот

Украина отмечает, что способность России производить высокоточное оружие напрямую зависит от доступа к технологиям и бесперебойной работы этих цепей поставок. ГУР системно обнародует подобные данные, чтобы международное сообщество усилило давление на выявленные предприятия и лишило Москву технических возможностей для продолжения агрессии.

