Россия маскирует военные заводы под медицинские предприятия: ГУР

Военная техника на заводе в России. Фото: росСМИ

Украинская разведка идентифицировала десятки заводов и конструкторских бюро корпорации "Ростех", которые работают на военную машину Кремля через холдинг "Швабе". Как выяснили в ГУР, 30 из этих предприятий до сих пор не находятся под ограничениями, хотя именно они изготавливают детали для комплексов "Искандер", тепловизоры и дроны. Для прикрытия они маскируются под производителей медицинской техники.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылками на данные от разведки, которые обнародовали на проекте War&Sanctions.

Россия обходит санкции маскируя военные заводы под медпредприятия

На этот раз в центре внимания оказался холдинг "Швабе", входящий в состав госкорпорации "Ростех". Несмотря на официальное позиционирование как производителя медицинской продукции, по сути они являются крупным поставщиком военных технологий.

В частности, предприятия холдинга создают прицельные системы для бронетехники и авиации, разведывательные и ударные БпЛА, а также сложные компоненты для баллистических ракет и артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2".

Перечень связанных предприятий. Фото: скриншот

По данным портала War&Sanctions, в состав "Швабе" входят 48 организаций, включая иностранные активы в Китае (SHVABE OPTO-ELECTRONICS CO., LTD) и Беларуси ("Швабе (Минск)").

Читайте также:

Такое разветвление позволяет агрессору получать доступ к зарубежным технологиям и электронной базе. Сейчас 30 предприятий холдинга до сих пор не попали под санкции ни одной страны коалиции. Среди них - московский завод "Сапфир", поставляющий фотодиоды для ракет "Искандер-М", ЦКБ "Фотон", которое специализируется на лазерных дальномерах, и АО "Германий", чья продукция критически важна для ядерной и радиоэлектронной отраслей России.

Предприятия, которые работают на российский ВПК. Фото: скриншот

"Швабе" стал уже восьмым по счету подразделением "Ростеха", чью структуру полностью рассекретило ГУР. В целом разведчики уже идентифицировали 553 компании в системе "Ростеха", работающие на нужды российской армии.

"Этот кейс в очередной раз подтверждает: в России отсутствует четкое разделение на гражданское и военное производство, а любые технологические предприятия могут быть интегрированы в военную машину агрессии. Ограничение их деятельности — необходимое условие для снижения возможностей рф к ведению войны", — заявили разведчики.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, недавно разведчики ГУР исследовали, как Россия совершенствует дроны в обход санкций. Оказалось, что беспилотники типа "Ланцет" и "Скальпель" есть детали из Китая, США, Швейцарии, Тайваня и не только.

Также председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что ГУР провели несколько успешных испытаний ракет в рамках разработки космического оружия. Оно может помочь противодействовать российской баллистической ракете "Орешник".