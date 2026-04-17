Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Уничтожены радары и склады: ВСУ разгромили редкую технику россиян

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 12:20
РЛС "Подлет". Фото: росСМИ

Силы обороны Украины осуществили масштабную серию из успешных атак на российскую военную инфраструктуру. Удалось уничтожить склад десантных катеров в Крыму, логистические узлы на Донбассе и ценные радиолокационные станции "Небо-М" и "Подлет" на территории России.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

ВСУ успешно уничтожили десятки российских объектов на фронте

Разведка установила точные последствия предыдущих спецопераций на территории страны-агрессора. В частности, 16 апреля 2026 года в результате боевой работы защитники поразили радиолокационную станцию "Небо-М" в населенном пункте Черновец Белгородской области.

Днем ранее, 15 апреля 2026 года, украинские силы получили российскую РЛС "Подлет", расположенную в селе Новомарьевка Ростовской области. Кроме того, поступило подтверждение о полном уничтожении вражеской лаборатории по разработке беспилотников вблизи Орлинского в Донецкой области, которое произошло еще 9 апреля 2026 года.

Вражеские объекты, которые уничтожили ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки и в ночь на 17 апреля в районе оккупированного села Долгое Луганской области был разбит вражеский командно-наблюдательный пункт. Одновременно украинские подразделения ликвидировали центры управления беспилотными аппаратами сразу в трех локациях: в российском поселке Теткино Курской области, а также в селах Успеновка и Зеленое на территории Запорожской области.

Читайте также:

В оккупированном Крыму под удар попал склад хранения десантно-штурмовых катеров в Черноморском. В Донецкой области были атакованы ключевые ремонтные и транспортные узлы: база обслуживания военной техники и вооружения в Клинкино, а также крупный логистический хаб в Мангуше.

Сильные взрывы также прогремели на вражеских складах боеприпасов в Скадовске Херсонской области, Пантелеймоновке Донецкой области и Довжанске Луганской области. Дополнительно на Луганщине оккупанты потеряли склады горюче-смазочных и материально-технических средств вблизи Ровеньков и Сабовки соответственно.

Военное командование отмечает, что точные масштабы нанесенного ущерба и количество уничтоженного личного состава противника пока уточняются.

Новини.LIVE сообщали ранее, что Россия продолжает обходить санкции. Для этого она маскирует военные заводы под медицинские предприятия, которые изготавливают детали к военному оружию и не только.

Вместе с тем, ВСУ продолжают успешно истреблять оккупантов на фронте. По словам начальника пункта управления беспилотных систем Даниила Положухна, россияне замедлили штурмы на Лиманском направлении из-за тупика на фронте.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации