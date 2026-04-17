Уничтожены радары и склады: ВСУ разгромили редкую технику россиян

РЛС "Подлет". Фото: росСМИ

Силы обороны Украины осуществили масштабную серию из успешных атак на российскую военную инфраструктуру. Удалось уничтожить склад десантных катеров в Крыму, логистические узлы на Донбассе и ценные радиолокационные станции "Небо-М" и "Подлет" на территории России.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

ВСУ успешно уничтожили десятки российских объектов на фронте

Разведка установила точные последствия предыдущих спецопераций на территории страны-агрессора. В частности, 16 апреля 2026 года в результате боевой работы защитники поразили радиолокационную станцию "Небо-М" в населенном пункте Черновец Белгородской области.

Днем ранее, 15 апреля 2026 года, украинские силы получили российскую РЛС "Подлет", расположенную в селе Новомарьевка Ростовской области. Кроме того, поступило подтверждение о полном уничтожении вражеской лаборатории по разработке беспилотников вблизи Орлинского в Донецкой области, которое произошло еще 9 апреля 2026 года.

Вражеские объекты, которые уничтожили ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки и в ночь на 17 апреля в районе оккупированного села Долгое Луганской области был разбит вражеский командно-наблюдательный пункт. Одновременно украинские подразделения ликвидировали центры управления беспилотными аппаратами сразу в трех локациях: в российском поселке Теткино Курской области, а также в селах Успеновка и Зеленое на территории Запорожской области.

В оккупированном Крыму под удар попал склад хранения десантно-штурмовых катеров в Черноморском. В Донецкой области были атакованы ключевые ремонтные и транспортные узлы: база обслуживания военной техники и вооружения в Клинкино, а также крупный логистический хаб в Мангуше.

Сильные взрывы также прогремели на вражеских складах боеприпасов в Скадовске Херсонской области, Пантелеймоновке Донецкой области и Довжанске Луганской области. Дополнительно на Луганщине оккупанты потеряли склады горюче-смазочных и материально-технических средств вблизи Ровеньков и Сабовки соответственно.

Военное командование отмечает, что точные масштабы нанесенного ущерба и количество уничтоженного личного состава противника пока уточняются.

Новини.LIVE сообщали ранее, что Россия продолжает обходить санкции. Для этого она маскирует военные заводы под медицинские предприятия, которые изготавливают детали к военному оружию и не только.

Вместе с тем, ВСУ продолжают успешно истреблять оккупантов на фронте. По словам начальника пункта управления беспилотных систем Даниила Положухна, россияне замедлили штурмы на Лиманском направлении из-за тупика на фронте.