Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня СБУ уразили нафтотермінал у порту Туапсе в Росії: палає 15 годин

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 22:37
Вибухи на нафтобазі в Росії. Фото: Getty

Служба безпеки України та Сили оборони вкотре влаштували "бавовну" на території Росії. Цього разу було уражено нафтотермінал в порту Туапсе, який розташований у Краснодарському краю Росії.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на власні джерела в СБУ.

Удар по нафтотерміналі в російському порту

На нафтотерміналі у порту Туапсе уразили низку інфраструктурних об'єктів. Успішну операцію провели безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони.

Цей нафтовий термінал — єдиний виробничий комплект разом із Туапсинським НПЗ. На заводі виробляють бензин, дизель, мазут і сировину для нафтохімії. Вони є важливими як для забезпечення внутрішнього ринку, так й для експорту. Комплекс належить компанії "Роснефть".

Через атаку було пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери та трубопровідну інфраструктуру. Крім того, сталася сильна пожежа та була уражена багатофункціональна радіолокаційна станція 50Н6Е. 

Читайте також:

"Служба безпеки продовжує завдавати системних ударів по нафтопереробній інфраструктурі рф, яка забезпечує ворога ресурсами, зокрема фінансовими, для ведення війни проти України. "Бавовна" на російських НПЗ палатиме й надалі, оскільки вони є абсолютно законними воєнними цілями", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Як повідомляли Новини.LIVE, безпілотники атакували Краснодарський край Рф у ніч проти 16 квітня. Ще тоді на місці удару спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Там загорілися резервуари з нафтою.

Також ми писали про те, що 13 квітня під атаку потрапив хімзавод "Череповець-Азот". Він розташований у Вологодській області Росії. Внаслідок ударів спалахнули два з трьох аміачних цехів.

СБУ вибух Росія
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації