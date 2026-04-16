СБУ уразили нафтотермінал у порту Туапсе в Росії: палає 15 годин

Вибухи на нафтобазі в Росії. Фото: Getty

Служба безпеки України та Сили оборони вкотре влаштували "бавовну" на території Росії. Цього разу було уражено нафтотермінал в порту Туапсе, який розташований у Краснодарському краю Росії.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на власні джерела в СБУ.

Удар по нафтотерміналі в російському порту

На нафтотерміналі у порту Туапсе уразили низку інфраструктурних об'єктів. Успішну операцію провели безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони.

Цей нафтовий термінал — єдиний виробничий комплект разом із Туапсинським НПЗ. На заводі виробляють бензин, дизель, мазут і сировину для нафтохімії. Вони є важливими як для забезпечення внутрішнього ринку, так й для експорту. Комплекс належить компанії "Роснефть".

Через атаку було пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери та трубопровідну інфраструктуру. Крім того, сталася сильна пожежа та була уражена багатофункціональна радіолокаційна станція 50Н6Е.

"Служба безпеки продовжує завдавати системних ударів по нафтопереробній інфраструктурі рф, яка забезпечує ворога ресурсами, зокрема фінансовими, для ведення війни проти України. "Бавовна" на російських НПЗ палатиме й надалі, оскільки вони є абсолютно законними воєнними цілями", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Як повідомляли Новини.LIVE, безпілотники атакували Краснодарський край Рф у ніч проти 16 квітня. Ще тоді на місці удару спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Там загорілися резервуари з нафтою.

Також ми писали про те, що 13 квітня під атаку потрапив хімзавод "Череповець-Азот". Він розташований у Вологодській області Росії. Внаслідок ударів спалахнули два з трьох аміачних цехів.