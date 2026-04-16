Дрони атакували Краснодарський край РФ: пошкоджено НПЗ

Горить НПЗ в Росії. Фото: кадр з відео

У ніч проти 16 квітня безпілотники атакували Краснодарський край Росії, внаслідок чого виникла масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Попередньо мовиться про ураження Туапсинського НПЗ, де загорілися резервуари з нафтою. Офіційного підтвердження від Генерального штабу ЗСУ наразі немає.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали та місцеві ЗМІ.

Дрони атакували Краснодарський край Росії 16 квітня

За даними OSINT-каналів та повідомленнями в соцмережах, дрони могли атакувати саме Туапсинський нафтопереробний завод.

Унаслідок удару на території підприємства спалахнула пожежа, яка, ймовірно, охопила щонайменше три резервуари з нафтою. Очевидці публікують фото й відео масштабного займання.

Також повідомляється, що пожежа виникла безпосередньо на території НПЗ. Згідно з супутниковими даними, у районі заводу зафіксовано термальні аномалії — зокрема поблизу нафтоналивного пірса, резервуарного парку та газотурбінної установки, що може свідчити про ураження інфраструктури підприємства.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив факт атаки безпілотників. За його словами, у місті пошкоджено низку приватних та багатоквартирних житлових будинків. Також уламки впали на території підприємств у районі морського порту.

Наразі очікується офіційна інформація та уточнення щодо наслідків атаки від українського військового командування.

Зазначимо, що Туапсинський нафтопереробний завод — це велике підприємство у Краснодарському краї РФ, яке входить до складу компанії "Роснефть". Завод працює разом із морським терміналом у порту Туапсе, через який значна частина продукції експортується.

Поруч розташований нафтовий термінал, що є одним із ключових для експорту російської нафти через Чорне море. Його потужність — близько 7 млн тонн на рік. Загалом це важливий об’єкт нафтової інфраструктури Росії, який забезпечує перероблення та відвантаження нафти на зовнішні ринки.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці березня 2026 року дрони СБУ атакували нафтовий термінал "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ, спричинивши значні пошкодження та пожежу. Об’єкт є важливою частиною російської енергетичної інфраструктури, через який здійснюється експорт нафти, зокрема із використанням так званого "тіньового флоту".

Новини.LIVE також писали, що Сили оборони України у ніч проти 21 березня уразили об’єкти Саратовського нафтопереробного заводу в Росії, який забезпечує виробництво пально-мастильних матеріалів для армії РФ. За попередніми даними, пошкоджено установку вторинного перероблення нафти та резервуар РВС-10000.