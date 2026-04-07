Сили оборони уразили фрегат РФ, який є носієм "Калібрів"

Уражений фрегат РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України підтвердили ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, зокрема нафтової інфраструктури та військової техніки. Серед цілей — фрегат-носій крилатих ракет "Калібр" та кілька ключових нафтобаз у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вівторок, 7 квітня, передає Новини.LIVE.

Українські військові завдали ударів по важливим об'єктам РФ

Зокрема, внаслідок удару 5 квітня по нафтовому терміналу "Шесхарис" пошкоджено стендери на причалах №1, №1А, №2, а також уражено обладнання на причалах №6 і №7. Крім цього, зафіксовано пошкодження трубопровідної системи, яка забезпечує розподіл і відвантаження нафти.

Також підтверджено ураження трьох резервуарів типу РВСПК-50000 на перевалочній нафтобазі "Грушова" у Краснодарському краї, що забезпечує роботу терміналу "Шесхарис".

Окремо повідомляється про влучання двох ударних безпілотників у російський фрегат проєкту 11356Р типу "Буревісник", який є носієм крилатих ракет "Калібр". Масштаби пошкоджень корабля наразі уточнюються.

Крім того, упродовж 6-7 квітня українські підрозділи уразили пункти управління безпілотниками противника в районах Зеленого (Запорізька область) та Удачного (Донецька область).

Також зафіксовано удари по скупченнях живої сили окупантів у районах Строганівки та Красногірського на Запоріжжі, а також Родинського на Донеччині.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, українські сили завдавали ударів по системах ППО РФ у тимчасово окупованому Криму. Найбільших втрат зазнали радари та пускові установки комплексів "Панцир" і С-400. Також повідомляється про пошкодження літака Бе-12, який здійснював патрулювання узбережжя.

Крім того, українські безпілотники здійснили серію точкових ударів по стратегічних об'єктах окупантів на півострові. У взаємодії з Центром глибинних уражень оператори СБС вивели з ладу рідкісний патрульний літак Ан-72П, а також радіолокаційну станцію "Меч", що частково паралізувало систему спостереження противника.