Силы обороны поразили фрегат РФ, который является носителем "Калибров"

Пораженный фрегат РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины подтвердили поражение ряда важных объектов российских оккупантов, в частности нефтяной инфраструктуры и военной техники. Среди целей — фрегат-носитель крылатых ракет "Калибр" и несколько ключевых нефтебаз в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ во вторник, 7 апреля, передает Новини.LIVE.

Украинские военные нанесли удары по важным объектам РФ

В частности, в результате удара 5 апреля по нефтяному терминалу "Шесхарис" повреждены стендеры на причалах №1, №1А, №2, а также поражено оборудование на причалах №6 и №7. Кроме этого, зафиксировано повреждение трубопроводной системы, которая обеспечивает распределение и отгрузку нефти.

Также подтверждено поражение трех резервуаров типа РВСПК-50000 на перевалочной нефтебазе "Грушевая" в Краснодарском крае, обеспечивающей работу терминала "Шесхарис".

Отдельно сообщается о попадании двух ударных беспилотников в российский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник", который является носителем крылатых ракет "Калибр". Масштабы повреждений корабля пока уточняются.

Кроме того, в течение 6-7 апреля украинские подразделения поразили пункты управления беспилотниками противника в районах Зеленого (Запорожская область) и Удачного (Донецкая область).

Также зафиксированы удары по скоплениям живой силы оккупантов в районах Строгановки и Красногорского в Запорожье, а также Родинского в Донецкой области.

Как сообщали Новини.LIVE ранее,украинские силы наносили удары по системам ПВО РФ во временно оккупированном Крыму. Наибольшие потери понесли радары и пусковые установки комплексов "Панцирь" и С-400. Также сообщается о повреждении самолета Бе-12, который осуществлял патрулирование побережья.

Кроме того, украинские беспилотники осуществили серию точечных ударов по стратегическим объектам оккупантов на полуострове. Во взаимодействии с Центром глубинных поражений операторы СБС вывели из строя редкий патрульный самолет Ан-72П, а также радиолокационную станцию "Меч", что частично парализовало систему наблюдения противника.