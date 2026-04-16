Дроны атаковали Краснодарский край РФ: поврежден НПЗ

Горит НПЗ в России. Фото: кадр из видео

В ночь на 16 апреля беспилотники атаковали Краснодарский край России, в результате чего возник масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Предварительно говорится о поражении Туапсинского НПЗ, где загорелись резервуары с нефтью. Официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ пока нет.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы и местные СМИ.

Дроны атаковали Краснодарский край России 16 апреля

По данным OSINT-каналов и сообщениям в соцсетях, дроны могли атаковать именно Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

В результате удара на территории предприятия вспыхнул пожар, который, вероятно, охватил по меньшей мере три резервуара с нефтью. Очевидцы публикуют фото и видео масштабного возгорания.

Также сообщается, что пожар возник непосредственно на территории НПЗ. Согласно спутниковым данным, в районе завода зафиксированы термальные аномалии — в частности вблизи нефтеналивного пирса, резервуарного парка и газотурбинной установки, что может свидетельствовать о поражении инфраструктуры предприятия.

Читайте также:

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил факт атаки беспилотников. По его словам, в городе поврежден ряд частных и многоквартирных жилых домов. Также обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

Сейчас ожидается официальная информация и уточнения относительно последствий атаки от украинского военного командования.

Отметим, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод — это крупное предприятие в Краснодарском крае РФ, которое входит в состав компании "Роснефть". Завод работает вместе с морским терминалом в порту Туапсе, через который значительная часть продукции экспортируется.

Рядом расположен нефтяной терминал, являющийся одним из ключевых для экспорта российской нефти через Черное море. Его мощность — около 7 млн тонн в год. В целом это важный объект нефтяной инфраструктуры России, который обеспечивает переработку и отгрузку нефти на внешние рынки.

