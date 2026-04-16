СБУ поразили нефтетерминал в порту Туапсе в России: горит 15 часов

Взрывы на нефтебазе в России. Фото: Getty

Служба безопасности Украины и Силы обороны в очередной раз устроили "хлопок" на территории России. На этот раз был поражен нефтетерминал в порту Туапсе, который расположен в Краснодарском крае России.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Удар по нефтетерминалу в российском порту

На нефтетерминале в порту Туапсе поразили ряд инфраструктурных объектов. Успешную операцию провели беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны.

Этот нефтяной терминал — единый производственный комплект вместе с Туапсинским НПЗ. На заводе производят бензин, дизель, мазут и сырье для нефтехимии. Они важны как для обеспечения внутреннего рынка, так и для экспорта. Комплекс принадлежит компании "Роснефть".

Из-за атаки были повреждены глубоководные нефтеналивные стендеры и трубопроводная инфраструктура. Кроме того, произошел сильный пожар и была поражена многофункциональная радиолокационная станция 50Н6Е.

"Служба безопасности продолжает наносить системные удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре рф, которая обеспечивает врага ресурсами, в частности финансовыми, для ведения войны против Украины. "Хлопок" на российских НПЗ будет гореть и в дальнейшем, поскольку они являются абсолютно законными военными целями", — сообщил информированный источник в СБУ.

Как сообщали Новини.LIVE, беспилотники атаковали Краснодарский край РФ в ночь на 16 апреля. Еще тогда на месте удара вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Там загорелись резервуары с нефтью.

Также мы писали о том, что 13 апреля под атаку попал химзавод "Череповец-Азот". Он расположен в Вологодской области России. В результате ударов вспыхнули два из трех аммиачных цехов.