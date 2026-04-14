Украинские СБС атаковали российский химзавод в Череповце

В понедельник днем, 13 апреля, украинские воины атаковали дронами химзавод "Череповец-Азот", что в Вологодской области РФ. В результате ударов вспыхнули два из трех аммиачных цехов, а сейчас уже официально подтверждена атака.

Удар по заводу "Череповец-Азот" 13 апреля

Примерно в 12:00 губернатор Вологодской области проинформировал, что силы ПВО якобы сбили минимум 13 дронов, которые были на подлете к промзоне Череповца. На тот момент, по его словам, экстренные службы уже работали над ликвидацией атаки.

Однако параллельно в соцсетях начали появляться видео, где зафиксированы последствия прямого поражения предприятия.

По данным OSINT-аналитиков "КиберБорошно", дроны поразили два из трех аммиачных цехов химзавода "Череповец-Азот", мощность которых составляет 900 тысяч тонн в год. Были также предположения, что попадание могло быть в хранилище аммиака этих цехов.

Читайте также:

OSINT-специалисты добавили, что после начала полномасштабной войны, россияне дополнительного защитили здание химзавода, установив специальную металлическую конструкцию для защиты от дронов.

Ближе к вечеру командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди официально подтвердил, что Силы беспилотников систем нанесли удар по заводу.

Заметим, что химзавод "Череповец-Азот" экспортирует свою продукцию в Европу, Азию и Латинскую Америку. Сам объект расположен в более чем 1500 км от Украины.

Как сообщало Новини.LIVE, 1 апреля Генштабе ВСУ отчитались, что Силы обороны Украины поразили АО "Стрела". Это предприятие в Брянской области РФ, занимающиеся производством комплектующих к крылатым ракетам.

Также 28 марта стало известно, что украинские войска ударили ракетами FP-5 "Фламинго" по российскому заводу "Промсинтез" в Чапаевске. Это предприятие занимается производством компонентов взрывчатых веществ, которые используют для снаряжения боеприпасов.