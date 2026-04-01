Українські СБС атакували російський хімзавод у Череповці

Пожежа в Росії.

У понеділок вдень, 13 квітня, українці воїни атакували дронами хімзавод "Череповець-Азот", що у Вологодській області РФ. Внаслідок ударів спалахнули два з трьох аміачних цехів, а наразі вже офіційно підтверджено атаку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Сил безпілотних систем (СБС).

Удар по заводу "Череповець-Азот" 13 квітня

Приблизно о 12:00 губернатор Вологодської області поінформував, що сили ППО нібито збили мінімум 13 дронів, які були на підльоті до промзони Череповця. На той момент, за його словами, екстрені служби вже працювали над ліквідацією атаки.

Проте паралельно у соцмережах почали з'являтись відео, де зафіксовані наслідки прямого ураження підприємства.

За даними OSINT-аналітиків "КіберБорошно", дрони уразили два із трьох аміачних цехів хімзаводу "Череповець-Азот", потужність яких становить 900 тисяч тонн на рік. Були також припущення, що влучання могло бути в сховище аміаку цих цехів.

OSINT-фахівці додали, що після початку повномасштабної війни, росіяни додаткового захистили будівля хімзаводу, встановивши спеціальну металеву конструкцію для захисту від дронів.

Ближче до вечора командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив, що Сили безпілотників систем завдали удар по заводу.

Зауважимо, що хімзавод "Череповець-Азот" експортує свою продукцію до Європи, Азії та Латинської Америки. Сам об'єкт розміщений у понад ніж 1500 км від України.

Як повідомляло Новини.LIVE, 1 квітня Генштабі ЗСУ відзвітували, що Сили оборони України уразили АТ "Стрела". Це підприємство у Брянській області РФ, що займаються виробництвом комплектуючих до крилатих ракет.

Також 28 березня стало відомо, що українські війська вдарили ракетами FP-5 "Фламінго" по російському заводу "Промсинтез" у Чапаєвську. Це підприємство займається виробництвом компонентів вибухових речовин, які використовують для спорядження боєприпасів.