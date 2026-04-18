Силы обороны поразили четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли в России

Силы обороны поразили четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли в России

Дата публикации 18 апреля 2026 16:21
Пожар в результате атаки. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 18 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ключевым объектам нефтеперерабатывающей инфраструктуры России. В результате атаки на ряде предприятий вспыхнули пожары.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

На нефтеобъектах в РФ вспыхнули пожары

Украинские военные в рамках снижения военно-экономического потенциала РФ поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора.

В частности, зафиксированы пожары на нефтеперерабатывающих заводах "Новокуйбышевский" и "Сызранский" в Самарской области, а также на нефтеналивном терминале "РПК-Высоцк "Лукойл-2"" в Ленинградской области и нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае.

Отмечается, что все эти объекты привлечены к обеспечению российских оккупационных войск, в частности топливом и другими ресурсами. Сейчас масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Пожар на одном из объектов после атаки. Фото: Генштаб ВСУ

Кроме этого, украинские силы поразили ряд складов горюче-смазочных материалов на временно оккупированных территориях Украины, в частности вблизи Мариуполя.

Также удары были направлены по местам расположения ремонтных подразделений российской армии в районах населенных пунктов Мангуш, Токмак и Графское.

В Силах обороны подчеркивают, что такие действия направлены на подрыв военно-экономического потенциала России и принуждение ее к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

Как ранее писали Новини.LIVE, Силы обороны Украины провели серию успешных ударов по военной инфраструктуре РФ. В частности, был уничтожен склад десантных катеров в Крыму, поражены логистические узлы на Донбассе, а также выведены из строя радиолокационные станции "Небо-М" и "Подлет" на территории России.

Кроме того, Служба безопасности Украины вместе с Силами обороны осуществили очередную атаку по объектам в РФ. На этот раз под удар попал нефтетерминал в порту Туапсе в Краснодарском крае.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
