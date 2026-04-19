Головна Новини дня Таганрог під ракетним ударом: пожежа на підприємстві з виробництва дронів

Дата публікації: 19 квітня 2026 07:36
Вибух у Таганрозі РФ. Фото: @exilenova_plus

Російське місто Таганрог у ніч проти 19 квітня атакували невідомі ракети. Внаслідок цього виникла пожежа на одному із підприємств. Місцева влада наразі ніяк не коментувала інциденту.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли OSINT-пабліки. 

Вибухи в Таганрозі 19 квітня

Місцеві пабліки повідомили, що перші вибухи в Таганрозі пролунали близько 04:45 за київським часом. Тоді у мережі почали з'являтися фото з місця удару.

Вибухи в Таганрозі РФ 19 квітня
Наслідки вибуху у Таганрозі. Фото: @exilenova_plus
Дим від вибухів у Таганрозі. Фото: @exilenova_plus

Спершу OSINT-пабліки розповідали, що ракети атакували "Таганрозький автомобільний завод" (ТагАЗ). Йдеться про компанію, яка збирала легкові та вантажні авто різних марок, але через фінансові проблеми останнім часом на заводі роблять дрони для армії РФ.

Однак незадовго з'явилася інформація про ураження підприємства "Атлант Аеро" на території ТагАЗу. Воно випускає ударно-розвідувальні дрони "Блискавка", а також комплектуючі для безпілотників "Оріон".

Наразі місцева влада ніяк не коментували інциденту. 

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 квітня Сили оборони уразили чотири об'єкти нафтопереробної галузі в Росії. Усі були залучені до забезпечення російських окупаційних військ, зокрема паливом та іншими ресурсами. На об'єктах виникли пожежі. 

Крім того, 16 квітня СБУ уразила нафтотермінал у порту Туапсе в Росії. На заводі виробляють бензин, дизель, мазут і сировину для нафтохімії. Пожежа там палала понад 15 годин. 

завод Росія ракетний удар
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
