Дрони атакували НПЗ в Самарській області Росії

Самарську область РФ вранці 18 квітня атакували безпілотники. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ. Там розташований нафтопереробний завод.

Атака на НПЗ у Самарській області РФ

Місцеві мешканці о 04:30 за місцевим часом повідомили, що в північній та східній частинах міста пролунало близько 6-8 потужних вибухів. Вони супроводжували яскравими спалахами в небі.

Через загрозу дронів в аеропорту "Курумоч", що в Самарі, вводили план "Килим", яким передбачає закриття повітряного простору. Через це були затримані низки рейсів.

За попередньою інформацією, дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Його потужність становить близько 8,8 мільйонів тонн продукції на рік, і він спеціалізується на виробництві широкого спектра нафтопродуктів.

Підприємство вже було під атаками дронів, які спричиняли пожежі. Деякий час на ньому також були зупинені виробничі потужності.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 квітня дрони пошкодили нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Попередньо мовиться про ураження Туапсинського НПЗ, де загорілися резервуари з нафтою.

Неаздовго стало відомо, що СБУ уразили нафтотермінал у порту Туапсе в Росії. На заводі виробляють бензин, дизель, мазут і сировину для нафтохімії. Вони є важливими як для забезпечення внутрішнього ринку, так й для експорту.